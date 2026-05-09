سه سارق و سه مالخر که با تشکیل باند سرقت، ترانس برق میدزدیدند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمدگلوانی فرمانده انتظامی شهرستان خوی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ترانس برق در سطح شهرستان خوی مراتب بلافاصله در دستور کار پلیس این انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: با گسترش چتر اطلاعاتی ۳ نفرسارق در یک عملیات منسجم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خوی ادامه داد: سارقین در بازجوییهای تخصصی انجام گرفته به ۲۰ فقره سرقت ترانس برق اعتراف کردند.
وی ادامه داد: در این زمینه ۳ نفر مالخر نیز دستگیر و پرونده جهت گذراندن مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.
وی از عموم شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده خودرو و یا افراد مشکوک مراتب را بلافاصله ازطریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.