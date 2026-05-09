به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و انهدام یک باند سازمان یافته ۷ نفره متشکل از یک وکیل دادگستری، رئیس یکی از بانک‌ها و پنج همدست دیگر طی عملیاتی ۳۰ ساعته در شهرستان دهدشت خبر داد.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: متهمان با جعل دستورات قضائی و اجرای احکام مدنی دادگستری‌های دهدشت، شیراز و ماهشهر، به حساب چندین نهاد دولتی و عمومی در سطح کشور دسترسی پیدا کرده و جمعاً ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت غیرمجاز انجام دهند.

موسویان افزود: این مبلغ از سه موسسه برداشت شده که پس از شناسایی و احراز دقیق توسط کارشناسان، تأیید شده است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از قضات و کارکنان قضائی در این پرونده نقشی نداشته‌اند، گفت: این افراد در ایام جنگ به دلیل شرایط جنگی، اقدامات مجرمانه خود را تشدید کردند و با این تصور که نظارت‌ها در زمان جنگ کمتر شده، در حالی که همه چیز تحت رصد بود، به بهره‌جویی از فضای متأثر از جنگ پرداختند.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد روش کار آنها را چنین تشریح کرد: متهمان با ارائه دستورات قضائی جعلی به همراه فاکتورسازی(از جمله فاکتور‌های طلا)، اقدام به خروج پول از بانک می‌کردند.

کشف ۸۲ نامه جعلی از لپ‌تاپ متهم

موسویان افزود: پس از دستگیری متهمان، در بررسی‌های فنی از لپ‌تاپ متهم، ۸۲ نامه جعلی استخراج شد که با استفاده از آنها قصد برداشت از حساب موسسات و شرکت‌های متعددی را داشتند.

وی گفت: نامه‌های جعلی ارائه شده به مهرسازی‌ها و بانک‌ها نیز کشف و ضبط شد.

بازگشت ۴۰ میلیارد تومانی و توقیف ۵۲ میلیارد دیگر

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام بازگشت بخش عمده وجوه افزود: متهمان بخشی از پول‌های برداشت‌شده را به خرید طلا اختصاص داده بودند که طلا‌های خریداری شده از آنان کشف و پس از فروش، معادل وجه آن به حساب موسسات عودت داده شد. بدین ترتیب، از مجموع ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت‌شده، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به حساب نهاد‌های دولتی برگردانده شده است.

موسویان گفت: این افراد در صدد برداشت ۵۲ میلیارد تومان دیگر از حساب شخص دیگری بودند که در حین انجام اقدامات برداشت دستگیر شدند و مبلغ مذکور به موقع در حساب توقیف گردید و از خروج آن جلوگیری به عمل آمد. مابقی وجوه برداشت‌شده نیز تحت تعقیب قضائی قرار دارد.

وی افزود: به محض وصول گزارش، روند تعقیب قضائی با کمک پلیس آگاهی، مأمورین گمنام امام زمان(عج) و پلیس فتا و همچنین با همکاری و همراهی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان آغاز شد. همه ۷ عضو این باند ظرف کمتر از ۳۰ ساعت دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان دهدشت شدند.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کشف ادوات جعل در بازرسی از مخفیگاه متهمان گفت: وسایل ساخت جعل از جمله لپ‌تاپ متهم، سربرگ‌های جعلی و اوراقی با امضای تقلبی قضات سه دادگستری نیز کشف و ضبط شد. وکیل متهم با سوءاستفاده از آگاهی از رویه‌های قضائی، رئیس بانک با دور زدن نظارت‌های داخلی و سایر اعضا با انتقال وجوه به حساب اشخاص ثالث، نقش خود را ایفا می‌کردند.