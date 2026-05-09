مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از تعیین تکلیف نهایی درجه حفاظتی غار «یخمراد» و آغاز فرآیند ارتقای این میراث منحصربهفرد به سطح «اثر طبیعی ملی» خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزالبرز، قربانعلی محمدپور در نشست کارگروه غارشناسی ایران با ابراز تأسف از روند تخریبی این اثر منحصر به فرد گفت: تخریب غار یخ مراد بر اثر تغییرات اقلیمی و ورود بیضابطه گردشگران درسالهای اخیر به وجود آمده که برای صیانت از آن به مداخله فنی و حاکمیتی نیاز است، درصورتیکه شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور با ثبت آن به عنوان «اثر طبیعی ملی» موافقت کند سطح حفاظت و نگهداشت بهینه غار ارتقا خواهد یافت.
او افزود: غار یخ مراد از معدود غارهای طبقاتی و پرپیچوخم ایران محسوب می شود که در فصول بهار و تابستان آمار قابل توجه حضور گردشگر را دارد، اما متاسفانه متناسب با میزان گردشگر، ظرفیت و زیرساخت گردشگری ندارد.
غار یخ مراد با دهانه ای به طول هشت متر و ارتفاع سه متر درکیلومتر۶۰ جاده کرج چالوس محدوده روستای «کهنهده» بخش آسارا واقع شده و در سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، این غار در مقایسه با سایر غارهای ایران، از دمای خنکتری نسبت به هوای بیرون برخوردار است و در تمام فصول سال یخ دارد ، نقل شده که درگذشته مردم اعتقاد داشتهاند که یخ درون این غار شفا میدهد و مراددهنده است، از این رو به غار یخمراد معروف شده است.