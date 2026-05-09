به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزالبرز، ‌ قربانعلی محمدپور در نشست کارگروه غارشناسی ایران با ابراز تأسف از روند تخریبی این اثر منحصر به فرد گفت: تخریب غار یخ مراد بر اثر تغییرات اقلیمی و ورود بی‌ضابطه گردشگران درسالهای اخیر به وجود آمده که برای صیانت از آن به مداخله فنی و حاکمیتی نیاز است، درصورتیکه شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور با ثبت آن به عنوان «اثر طبیعی ملی» موافقت کند سطح حفاظت و نگهداشت بهینه غار ارتقا خواهد یافت.

او افزود: غار یخ مراد از معدود غارهای طبقاتی و پرپیچ‌وخم‌ ایران محسوب می شود که در فصول بهار و تابستان آمار قابل توجه حضور گردشگر را دارد، اما متاسفانه متناسب با میزان گردشگر، ظرفیت و زیرساخت گردشگری ندارد.



غار یخ مراد با دهانه ای به طول هشت متر و ارتفاع سه متر درکیلومتر۶۰ جاده کرج چالوس محدوده روستای «کهنه‌ده» بخش آسارا واقع شده و در سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، این غار در مقایسه با سایر غارهای ایران، از دمای خنک‌تری نسبت به هوای بیرون برخوردار است و در تمام فصول سال یخ دارد ، نقل شده که درگذشته مردم اعتقاد داشته‌اند که یخ درون این غار شفا می‌دهد و مراددهنده است، از این رو به غار یخ‌مراد معروف شده است.