مساجد از دیرباز به عنوان کانون‌های اصلی عبادت و معنویت در جوامع اسلامی، فراتر از نقش مذهبی، به مراکز فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده‌اند. این نقش چندبعدی، مساجد را به سنگ‌بنا‌های استوار جامعه تبدیل کرده که پیونددهنده نسل‌ها و تقویت‌کننده هویت فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن حسن‌زاده در خصوص نقش مساجد در تجمعات شبانه مردم، اظهار کرد: از زمان انقلاب مهمترین پایگاه‌ها و تشکیلاتی که در سراسر کشور وجود داشت، مساجد بودند. مساجد به عنوان یک تشکیلات منسجم از مرکز کشور تا آخرین روستاها، نقش بسیار مهم و اساسی داشته و دارند. دشمن در جنگ ۱۲ روزه و به خصوص جنگ رمضان، چشم دوخته بود تا طرفداران خود را به خیابان‌ها بیاورد ولی مساجد به تعبیر امام خمینی (ره)، به عنوان یک سنگر بسیار مهم و مستحکم، وارد میدان شدند. مساجد به عنوان محور و مهمترین سنگر، نقش خود را نشان دادند و امیدواریم که مساجد ما همیشه فعال و در صحنه باشند.

وی بر ضرورت تقویت مدیریت محله محور و حضور مسئولان میان مردم تاکید کرد و گفت: محله‌محوری در مساجد انجام می‌شود. ما تشکیلاتی نداریم که بتواند این محله محوری را شکل دهد. البته مردم می‌توانند نامه‌ای به مسئولان ارسال کنند یا مسئولان از طریق فضای مجازی در جریان این مهم قرار بگیرند. ان‌شاءالله با نگاه و توجه رئیس جمهور و اعتبار خوبی که در اختیار مساجد محله‌محور قرار داده می‌شود، ایده ملح محوری مساجد هم محقق شود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: ان‌شاءالله مردم ما خسته نشوند و حضور خود را در خیابان‌ها داشته باشند. آمریکا اعلام کرده که می‌خواهد به خلیج فارس ورود کند که این مسئله مهمی است و مردم دعا کنند که با تدبیر فرماندهان و قدرت رزمندگان ما بتوانیم از این مرحله نیز همچون گذشته عبور کنیم.

او همچنین با اشاره به اشتباهات محاسباتی دشمنان اظهار کرد: اشتباهات محاسباتی آمریکا و صهیونیست‌ها سابقه زیادی دارد؛ از دوران دفاع مقدس و بحث کودتا تا الان. در جنگ تحمیلی نخست، تصور می‌کردند صدام می‌تواند دو روزه خوزستان و یک هفته‌ای کل کشور را بگیرد یا قبل از آن هم کودتا و محاصره اقتصادی داشتیم که صریحاً گفتند شدیدترین تحریم‌ها را بر ایران وضع کردیم.

حسن‌زاده ادامه داد:همچنین جنگ ۱۲ روزه انباشته‌ای از اشتباه محاسباتی دشمنان است. در جنگ رمضان نیز گفتند که رهبر را مورد هدف قرار می‌دهند و مردم به طرفداری از ما به خیابان می‌آیند و تجزیه‌طلب‌ها از غرب کشور وارد کشور می‌شوند. رئیس جمهور آمریکا صریحا اعلام کرد که به تجزیه‌طلب‌ها سلاح داد تا بین طرفداران خود توزیع کند. اما همه اینها اشتباهات محاسباتی دشمنان بود.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه رهبر ما و بسیاری از دانشمندان، فرماندهان و مردم را به شهادت رساندند، دشمنان ایران اسلامی نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود دست پیدا کنند. حتی تحلیلگران غربی که تحلیل‌های آنها به نفع ما نیست، به نقطه‌ای رسیدند که مجبور شدند اعلام کنند که تنگه هرمز آزاد بود، اما در نهایت دیدیم مدیریت آن به دست ایران افتاد و همچنین ایران آتش‌بس را به برقراری آتش‌بس در لبنان مشروط کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: آنها گفتند که برگ برنده دست ایران است که تا قبل از جنگ رمضان نبود. بر این اساس دشمنان به اهداف خود نرسیدند. رمز موفقیت ایران اسلامی، مقاومت، توکل بر خداوند متعال، اعتماد و ایمان به وعده‌های الهی بود. ساختارمند بودن ایران، مهمترین مسئله‌ای بود که برای دنیا ثابت شد. این ساختارمندی کشور به معنای این است وقتی رکن کشور یعنی رهبری به شهادت می‌رسد، نهاد‌های مسئول و مجلس خبرگان کار خود را در صحنه و در این شرایط امنیتی انجام می‌دهند.

مقاومت، مهمترین پیام ایرانی‌ها در جنگ رمضان

وی ادامه داد: آسیب‌هایی که وارد کردند چیزی نیست که دشمن بتواند ساختار را بهم بزند. این مهمترین پیامی بود که در مقاومت خود داشتیم؛ با همدلی، صمیمیت، یکپارچگی و نفوذناپذیری صفوف متحدی که از مردم، رزمندگان و مسئولین داریم، نباید به دشمن اجازه نفوذ به صفوف یک‌پارچه مردم را داد. ان‌شاءالله با حفظ این یکپارچگی و تبعیت از رهبر بزرگوار بتوانیم به اهداف مهمتری دست پیدا کنیم.