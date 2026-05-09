خیابانها و میادین استان همدان همچنان مملو از جمعیتی است که به عشق وطن گام بر میدارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، جای جای استان همدان، در شصت و نهمین قرار شبانه بار دیگر شاهد اجتماع باشکوه مردان و زنانی بود که در لبیک به ندای رهبر انقلاب و برای حفاظت و حراست از ایران اسلامی در سنگر خیابان حضور یافتند.
شرکت کنندگان در این تجمع با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر صیانت از تمامیت ارضی میهن اسلامی و پاسداری از ارزشهای انقلاب ونظام تاکید و حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح و مدافعان امنیت اعلام کردند.