خیابان‌ها و میادین استان همدان همچنان مملو از جمعیتی است که به عشق وطن گام بر می‌دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، جای جای استان همدان، در شصت و نهمین قرار شبانه بار دیگر شاهد اجتماع باشکوه مردان و زنانی بود که در لبیک به ندای رهبر انقلاب و برای حفاظت و حراست از ایران اسلامی در سنگر خیابان حضور یافتند.

شرکت کنندگان در این تجمع با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر صیانت از تمامیت ارضی میهن اسلامی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب ونظام تاکید و حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح و مدافعان امنیت اعلام کردند.