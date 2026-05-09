رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: مدل بومی «بانک زمان» برای ساماندهی خدمات داوطلبانه طراحی شده و با هدف تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی در خدمات اجتماعی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست شورای عالی مشورتی سازمان بهزیستی کشور با موضوع تکریم مقام معلم، گفت: بانک زمان یکی از برنامههای مهم پساجنگ است. این طرح که با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مطالعه الگوهای جهانی طراحی شده بهعنوان یک مدل بومی از هفته آینده بهصورت پایلوت در منطقه ۴ تهران آغاز میشود.
حسینی گفت: بانک زمان فرصتی برای ساماندهی فعالیتهای داوطلبانه و تقویت مشارکت اجتماعی است. در این مدل، ظرفیتهای مردمی در قالب خدمات داوطلبانه سازماندهی میشود تا سرمایه اجتماعی کشور بهصورت هدفمند به کار گرفته شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با اشاره به تجربه مدیریت خدمات اجتماعی در ایام جنگ، افزود: یکی دیگر از برنامههای ملی در دوره پساجنگ خبر داد، اجرای غربالگری گسترده اختلالات ناشی از استرس و تروما از جمله اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در سطح عمومی جامعه است.
حسینی گفت: در این طرح تمام افراد جامعه مورد پایش اولیه قرار میگیرند و افرادی که دارای علائم هستند، شناسایی و وارد نظام ارجاع خواهند شد. پس از آن خدمات تخصصی سلامت روان از طریق مراکز بهزیستی، وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان بهصورت رایگان به آنان ارائه میشود. این برنامه بهمدت یک ماه بهصورت فشرده اجرا خواهد شد و پس از آن، مداخلات تخصصی متناسب با نیاز افراد در دستور کار قرار میگیرد.
افزوده شدن بیش از ۳۰ هزار داوطلب جدید به مجموعه خدمات اجتماعی بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به میزان مشارکت مردم در ایام جنگ گفت: مردم ایران بار دیگر سطح بالایی از همراهی با کشور را به نمایش گذاشتند؛ به گونهای که بیش از ۳۰ هزار داوطلب جدید به مجموعه خدمات اجتماعی پیوستند.
حسینی افزود: در همین مدت حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی به سازمان بهزیستی اختصاص یافت این در حالی است که در شرایط جنگی معمولا بهدلیل نااطمینانی اقتصادی، میزان کمکهای نقدی کاهش مییابد اما در این دوره، مشارکتهای نقدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشت.
حسینی با اشاره به اهمیت تحلیل اجتماعی جنگها گفت: یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی پیروزی یا شکست در جنگها میزان همراهی مردم با دولت و حاکمیت است و در این زمینه همراهی مردم ایران با سیاستها و اهداف کشور قابل توجه بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت نظاممند شدن این مشارکتها افزود: لازم است این سطح از همراهی و فعالیتهای داوطلبانه در قالب سازوکارهای پایدار سازماندهی شود که بانک زمان میتواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.
ماموریتهای مشترک بهزیستی و نظام آموزشی کشور در حوزه توانمندسازی
رئیس سازمان بهزیستی کشور به ارتباط میان نظام رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی و نظام آموزشی کشور در دو حوزه توانمندسازی و کارکردهای حمایتی و محافظتی دارای مأموریتهای مشترک هستند.
حسینی با تأکید بر نقش مدرسه در تحقق عدالت اجتماعی، افزود: مدرسه باید بهگونهای عمل کند که نابرابریهای بیرون از مدرسه را جبران کرده و از دانشآموزان در برابر محرومیتها محافظت کند، اما در حال حاضر، تنوع و تعدد انواع مدارس در برخی موارد به تشدید نابرابریها منجر شده است.
وی با اشاره به رویکرد دولت در حوزه عدالت آموزشی، گفت: تحقق عدالت در نظام تعلیم و تربیت نیازمند تغییر نگاه عمومی و افزایش مطالبهگری اجتماعی است، چرا که برخلاف پروژههای عمرانی و اقتصادی که بازدهی کوتاهمدت دارند، نتایج سرمایهگذاری در آموزش و پرورش در بلندمدت نمایان میشود. برای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش، ضروری است گفتمان توجه به تعلیم و تربیت در جامعه تقویت شود تا مطالبه عمومی برای سرمایهگذاری در این حوزه افزایش یابد.