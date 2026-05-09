به گزارش خبرگزاری صداوسیما سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان و عضو هیئت رئیسه فراکسیون هلال، امداد و نجات مجلس شورای اسلامی در پیامی‌به مناسبت هفته هلال نوشت:

در جهان، روز ۱۸ اردیبهشت ماه را به نام روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر نامیدند؛ اما در ایران عزیزمان که هر ساعت از شبانه روز شاهد ایثار مجاهدان، اعضا و داوطلبان این جمعیت هستیم، شاهد تلألو نور پاک این ایثارگران بر این روزگار شده‌ایم.

در ایران عزیزمان، شأن و منزلت این جمعیت تجلی عشق و ایثار است، در لحظه به لحظه حوادث غیر مترقبه، سیل آمد، دستان آنان، زلزله آمد، صدای آنان برای انسان‌هایی که زیر آور مانده‌اند، تصادفات، وجودشان همچون فرشتگان نجات، آرام جان و دل‌های ملت عزیزی، چون ایران هستند.

این روز‌ها تصویر جدید و ارزشمند دیگری در صفحات تاریخ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کنار همه آن ایثارگری‌ها، رشادت‌ها و در نهایت بهتر است بگوییم، شهادت‌های این عزیران ثبت گردید، آن لحظاتی در جنگ ۱۲ روزه و رمضان بود که به دستور دو جنایتکار بد ذات به نام‌های ترامپ و نتانیاهو، بیمارستان، مدرسه، خانه و هرجا که پناه خانواده بود بمباران می‌شد و ایثارگران هلال با آنکه می‌دانستند این دشمنان بد ذات در زمان امداد و نجات باز خوی‌وحشی گری خویش را به نمایش خواهد گذاشت، برای نجات جان بازماندگان به میدان شهادت می‌شتافتند و این همان نشان عظمت یک ایثارگری است که آنها را با دیگر همتایان خود در دنیا متمایز نموده است.

این شب‌ها نیز حضورشان در میدان، در کنار ملت ایران نشان آن است که یک ایثارگری که جان خویش را فدای ملت ایران می‌کند، از مردم خوش طینت این سرزمین دعوت می‌کند تا برای پیروزی در برابر توطئه، شرارت و فتنه‌ای که دشمن برای این سرزمین برنامه ریزی کرده است، با تمام قوا، با ایمان و باوری قوی حاضر شوند.

اینجانب به نمایندگی از ملت ایران قدردان این بندگان صالح خود که مأمن و پناه مردم در لحظات سخت و دشوار هستند، می‌باشم و ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا، پاسداشت ایثار و رشادت ایثارگری‌های اعضا و داوطلبان این جمعیت و نیز ارج نهادن به مدیریت مدبرانه و جهادی برادر ارجمندم جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند ریاست محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، این روز را که مزین به نام و یاد فداکاری‌های آنان شده است را گرامی و مبارک می‌دانم.

