رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش گفت: در صورت ادامه شرایط فعلی، نحوه برگزاری امتحانات پایان سال در مقاطع مختلف متفاوت خواهد بود و برای دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم احتمال برگزاری دو مرحله آزمون با هدف ایجاد سوابق تحصیلی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا فولادوند در جلسه شورای معاونان از سناریو‌های پیش‌بینی‌شده برای امتحانات پایان سال خبر داد و گفت: اگر امکان برگزاری حضوری فراهم نشود، امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم به‌صورت داخلی برگزار خواهد شد و داوطلبان ورود به دانشگاه بعداً می‌توانند در آزمون‌های سوابق تحصیلی شرکت کنند.

وی درباره دوره ابتدایی گفت: ارزشیابی پایانی همه پایه‌ها امسال به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و ملاک ارزیابی، شواهد، مستندات و عملکرد دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی خواهد بود.

به گفته فولادوند، این فرآیند توسط معلم و با نظارت مدیر مدرسه انجام می‌شود و سامانه ثبت نمرات از ۹ خرداد فعال خواهد شد.

فولادوند با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته ارزشیابی پایه ششم به‌صورت حضوری برگزار می‌شد، افزود: امسال تمامی پایه‌های ابتدایی مشمول ارزشیابی غیرحضوری هستند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش درباره دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و پایه دهم، خاطرنشان کرد: امتحانات این گروه از ۹ خرداد و با مجوز شورای تأمین استان‌ها، با اولویت برگزاری حضوری و رعایت اصل پراکندگی برگزار خواهد شد.

وی همچنین اظهار کرد: ارزشیابی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی که نیازمند حضور دانش‌آموزان است، تا پایان شهریورماه امکان برگزاری خواهد داشت.

فولادوند درباره امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: در صورت اعلام پایان شرایط فعلی، برنامه امتحانی ظرف دو تا سه روز منتشر می‌شود و آزمون‌ها دست‌کم ۱۵ روز پس از آن، با دریافت مجوز‌های لازم و به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

فولادوند ادامه داد: اگر این شرایط ادامه پیدا کند و کشور به آستانه سال تحصیلی جدید برسد، آموزش‌وپرورش در اواسط مردادماه با اخذ مجوز‌های لازم اعلام خواهد کرد که امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم به‌صورت داخلی برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند از آن پایه فارغ‌التحصیل شوند.

به گفته رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌ و پرورش، دانش‌آموزانی که برای ورود به دانشگاه نیازمند ایجاد سوابق تحصیلی هستند، می‌توانند در آزمون‌های ترمیم نمره شرکت کنند.