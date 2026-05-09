مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به اجرای طرح گسترده تعویض کنتور‌های آب فرسوده گفت: در راستای بهینه‌سازی فرآیند تولید، توزیع و مصرف آب شرب، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۹ هزار کنتور خراب و فرسوده با اولویت‌بندی مشخص در شهر‌های مختلف استان تعویض و ساماندهی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی اظهار کرد: این اقدام با هدف اندازه‌گیری دقیق میزان مصرف مشترکان، کاهش هدر رفت آب و ارتقا کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان انجام شده و نقش مهمی در مدیریت مصرف آب شرب در استان داشته است.

وی افزود: بسیاری از کنتور‌های قدیمی به دلیل فرسودگی، خرابی یا آسیب‌های فیزیکی، دقت لازم در ثبت مصرف را نداشتند که این موضوع علاوه بر افزایش هدر رفت آب، موجب بروز مشکلاتی در محاسبه صحیح قبوض مشترکان می‌شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با تاکید بر ضرورت نگهداری صحیح از کنتور‌های آب توسط مشترکان تصریح کرد: جابه‌جایی کنتور بدون هماهنگی با کارشناسان شرکت آبفا، نبود درپوش مناسب برای چاله کنتور و بی‌توجهی به وضعیت حفاظتی آن، از مهمترین عوامل خرابی و شکستگی کنتور‌ها به شمار می‌رود که می‌تواند منجر به هدررفت آب و افزایش هزینه آب‌بها برای مالکان شود.

حاتمی ادامه داد: حفظ و صیانت از تاسیسات آبرسانی نیازمند مشارکت و همکاری مردم است و مشترکان باید در صورت مشاهده هرگونه خرابی، شکستگی یا نقص در عملکرد کنتور آب، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن اطلاع دهند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی سامانه ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: شهروندان در سراسر استان می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته از طریق تماس با سامانه حوادث و اتفاقات ۱۲۲، مشکلات مربوط به کنتور و شبکه آب را گزارش دهند تا نیرو‌های فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و رفع مشکل اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان خاطرنشان کرد: شرکت آبفا با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود تلاش می‌کند بهترین خدمات را به مشترکان ارائه دهد و تعویض به‌موقع کنتور‌های فرسوده یکی از اقدامات مهم در مسیر کاهش هدررفت آب، مدیریت بهینه مصرف و جلوگیری از صدور قبوض با مبالغ غیرمتعارف است.