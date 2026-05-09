مرکز اسناد و کتابخانه ملی، پشتوانه هویتی و پژوهشی استان بوشهر است
استاندار بوشهر بر نقش مهم این مجموعه در صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: مرکز اسناد و کتابخانه ملی، پشتوانه هویتی و پژوهشی استان بوشهر است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب، با قدردانی از تلاشهای مدیران، کارشناسان و پژوهشگران حوزه اسناد و کتابخانهها، اظهار کرد: اسناد تاریخی، حافظه مکتوب یک ملت و بخش مهمی از هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند و حفظ، نگهداری و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده، وظیفهای ملی و فرهنگی به شمار میرود.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و دریایی استان بوشهر، افزود: ظرفیتهای گسترده تاریخی و اسنادی استان، ضرورت تقویت زیرساختهای پژوهشی و آرشیوی را دوچندان کرده و باید امکانات مرکز اسناد و کتابخانه ملی متناسب با نیازهای روز توسعه یابد.
استاندار بوشهر در ادامه با تأکید بر ضرورت تأمین فضای مناسب برای فعالیتهای این مرکز، تصریح کرد: با توجه به گسترش فعالیتهای مرکز اسناد و کتابخانه ملی بوشهر در سالهای اخیر، ساخت ساختمانی مستقل، مجهز و متناسب با مأموریتهای تخصصی این مجموعه ضروری است و موضوع تأمین زمین برای ساخت ساختمان جدید با همکاری دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار دارد.
زارع توسعه مخازن نگهداری اسناد، تقویت بخش دیجیتالسازی، ایجاد فضاهای تخصصی پژوهشی و تجهیز بخش مرمت اسناد را از نیازهای این مجموعه عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساختهای مرکز اسناد و کتابخانه ملی در بوشهر میتواند زمینه ارتقای خدمات فرهنگی و پژوهشی در سطح استان را فراهم کند.
استاندار بوشهر در پایان، بر حمایت از توسعه فعالیتهای مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان تاکید کرد.
در این بازدید، نرگس صداقت مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر نیز گزارشی از وضعیت اسناد تاریخی، روند دیجیتالسازی، فعالیتهای پژوهشی و نیازهای تجهیزاتی و عمرانی این مجموعه ارائه کرد.