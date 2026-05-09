شهردار منطقه۲ تهران در نشست ارزیابی طرحهای شهری این منطقه ، ضمن ارائه گزارشی جامع از عملکرد گذشته، نقشه راه آینده و اولویت‌های اساسی منطقه را در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صالحی در این نشست، گفت: ساماندهی روددره فرحزاد و مسیر «سرزندگی» از طرح‌های مهم و اثرگذار پایتخت به شمار می‌روند که به دلیل کارکرد فرامنطقه‌ای، با حمایت مدیریت شهری با جدیت در حال اجرا هستند و در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارند.

وی تسریع در تکمیل طرحهای نیمه‌تمام را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت منطقه دانست و افزود: طرح مقاوم‌سازی پل یادگار امام یکی از طرح‌های کلیدی منطقه است که با هدف ارتقای ایمنی فضا‌های شهری در حال اجراست.

شهردار منطقه۲ همچنین به اجرای سه دسترسی بزرگراهی در تقاطع‌های بزرگراه هاشمی رفسنجانی–یادگار امام ، شیخ فضل‌الله–چوب‌تراش و شهید چمران–ستارخان اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد مدیریت شهری در روان‌سازی ترافیک و کاهش گره‌های ترددی، تکمیل این پروژه‌ها با اولویت در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه، تکمیل عملیات اجرایی رینگ ۹ مخزن بتنی را طرحی حیاتی در راستای تأمین پایدار آب مورد نیاز فضای سبز منطقه دانست و گفت: با توجه به چالش‌های ناشی از بحران کم‌آبی، این طرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش مهمی در حفظ و توسعه فضای سبز شهری ایفا خواهد کرد.

صالحی مجموعه‌های ورزشی ستارخان، قمر بنی هاشم و مرکز فرهنگی شهدای میناب را به‌عنوان بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی منطقه یاد کرد.

شهردار منطقه۲ همچنین از پیش‌بینی اجرای ۱۷ طرح جدید در سال جاری خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذار و هم‌افزایی با بخش خصوصی، از محور‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای منطقه در سال جاری است.

سجاد محمدعلی‌نژاد، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در این نشست، با اشاره به نقش پشتیبانی و تسهیل‌گری در تسریع طرحهای توسعه‌محور شهری، گفت: تکمیل طرحهای نیمه‌تمام از سیاست‌های شهرداری تهران است و در جلسات با مدیران اجرایی، برنامه ریزی‌های لازم برای پشتیبانی مالی از طرحها در حال انجام است.

وی انضباط مالی، پیگیری تحقق درآمد‌ها و مدیریت بهینه منابع با اولویت اجرای طرحهای شهری، از مؤلفه‌های اصلی پیشبرد برنامه‌های توسعه شهری برشمرد گفت: با وجود برخی تنش‌ها همچون جنگ تحمیلی، عملکرد مناسبی در حوزه تحقق منابع درآمدی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان رقم خورده است.