به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز، احتمال بارش‌های پراکنده و رعد و برق در ارتفاعات استان وجود دارد و سپس تا روز سه شنبه جو نسبتا پایداری بر روی استان قابل انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود: روند افزایش چهار تا ۶ درجه‌ای دما از فردا تا روز دوشنبه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

او ادامه داد: تا روز دوشنبه وزش باد در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج پیش‌بینی می‌شود.