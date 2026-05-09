دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۴ تا ۶ درجه گرمتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی طی امروز، احتمال بارشهای پراکنده و رعد و برق در ارتفاعات استان وجود دارد و سپس تا روز سه شنبه جو نسبتا پایداری بر روی استان قابل انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود: روند افزایش چهار تا ۶ درجهای دما از فردا تا روز دوشنبه در سطح استان پیشبینی میشود.
او ادامه داد: تا روز دوشنبه وزش باد در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید گاهی همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج پیشبینی میشود.