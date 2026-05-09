سه دانشگاه ایرانی بر اساس رتبهبندی آسیایی تایمز ۲۰۲۶ در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر قاره آسیا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، بر اساس اعلام پایگاه استنادی جهان اسلام در شیراز ، گزارش جدید رتبهبندی آسیایی تایمز ۲۰۲۶ نشان میدهد که ۹۰ دانشگاه از ایران در این فهرست حضور دارند.
این رتبهبندی که از سال ۲۰۱۳ میلادی برای ارزیابی دانشگاههای آسیایی در کنار معیارهای بینالمللی اجرا میشود، امسال سه دانشگاه ایرانی را در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر قاره آسیا قرار داده است.
دانشگاههای زیر به ترتیب رتبههای اول تا پنجم کشور را کسب کردهاند:
۱. دانشگاه صنعتی شریف
۲. دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳. دانشگاه علم و صنعت ایران
۴. دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵. دانشگاه تهران
توزیع دانشگاههای ایرانی:
۴۰ دانشگاه جامع
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی
۱۰ دانشگاه صنعتی
۱ دانشگاه کشاورزی
رتبههای برتر ایران:
مقایسه با سایر کشورهای اسلامی:
در رتبهبندی ۲۰۲۶، مجموعاً ۴۳۴ دانشگاه از ۲۱ کشور اسلامی آسیا حضور دارند. این عدد نسبت به سال ۲۰۲۵ (که ۳۸۱ دانشگاه بود) افزایش یافته است و از نظر تعداد حضور، ترکیه (با ۱۰۹ دانشگاه) و ایران (با ۹۰ دانشگاه) بیشترین سهم را در این رتبهبندی دارند.
رتبهبندی آسیایی تایمز (THE Asia University Rankings) یکی از معتبرترین نظامهای ارزیابی دانشگاهها در قاره آسیا است که از سوی مجله تایمز آموزش عالی (Times Higher Education) منتشر میشود.
این رتبهبندی از سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز به کار کرد تا دانشگاههای آسیایی را بر اساس معیارهای علمی و آموزشی دقیق، در کنار رتبهبندیهای جهانی بررسی کند.
در این سیستم، دانشگاهها بر اساس شاخصهای کلیدی مثل کیفیت آموزش، پژوهشهای علمی، استنادات بینالمللی، همکاریهای صنعتی و بینالمللی، و همچنین تنوع دانشجویان و اساتید ارزیابی میشوند.
هدف اصلی آن، شناسایی بهترین مراکز علمی در آسیا و کمک به سیاستگذاران، دانشجویان و پژوهشگران برای انتخاب هوشمندانهتر است.