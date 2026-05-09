شبکه تهران از شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه تا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه چندین فیلم سینمایی و انیمیشن پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «بازگشت به دریا»، «استرداد حق»، «چیژیک پیژیک»، «آموزش بزرگسالان»، «چهار بچه و نصفی»، «خوش خیال»، «خرس قطبی کوچولو ۲»، «آنالوگ»، «خوابهای خط خطی» و «بانک دیو ۲»؛ فیلمها و انیمیشنهایی هستند که از شبکه تهران پخش میشوند.
انیمیشن سینمایی «بازگشت به دریا» به کارگردانی «تام لو»، شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این انیمیشن داستان کوین یک بچه ماهی پرنده است که در رویاهایش میخواهد خانواده اش را از بندر کوچکی که زندگی میکنند به دریا باز گرداند. ولی او قبل از این که به رویاهایش برسد توسط یک قایق ماهیگیری اسیر میشود و سر از یک رستوران چینی در میآورد حالا او میخواهد ...
فیلم سینمایی «استرداد حق» به کارگردانی «سی جی وانگ»، شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی هی چینگ پائو، شین هسان کو و چیان آن یو خواهیم دید: خانم لانسین یک معلم هنر ساده است که به بچهها نقاشی درس میدهد. همسرش داوید سالها است که بازنشسته شده است و دخترش چینیانگ و پسرش شیایو هر دو مستقل شدهاند. مادر لانسین به دلیل کهولت سن نیاز به پرستار دارد و در خانه سالمندان زندگی میکند، لانسین در تدارک است که بتواند مادرش را نزد خود بیاورد ولی برای این کار نیاز به اتاق اضافه دارد. ولی به دلیل این که چینیانگ به دلیل مشکلات مالی قرار است مدتی را در خانه آنها بماند نمیتواند این کار را انجام دهد. از طرفی شیایو هم از او توقعاتی دارد و برآوردن انها برای لانسین سنگین است. او به فکر خرید یک خانه بزرگتر میافتد که برای خرید باید وام بانکی زیادی بگیرد که برایش به صرفه نیست، اما ...
فیلم سینمایی «چیژیک پیژیک» به کارگردانی «الینا سونی»، یک شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی دیمیتری آورین، الکساندرا باباسکینا و الکساندر بلینکین خواهیم دید: دانا و لوشکا بچههایی هستند که قرار است با سایر بچهها به یک اردو بروند که شهر را ببینند. انها مجسمه چیژیک پیژیک را که یک گنجشک است و مردم میگویند که با انداختن سکه روی ان آرزوهایشان برآورده میشود را میبینند. دانا و لوشکا، مردی را میبینند که در حال ربودن مجسمه است و او را تعقیب میکنند و به جاهای مختلفی میروند تا آن مرد را که نامش ال دار است پیدا کنند که ...
فیلم سینمایی «آموزش بزرگسالان» به کارگردانی «میگل آنجل ویواس»، یک شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی ناتالیا دی مولینا، بلا آگوسا و فرناندو والدیویلسو خواهیم دید: پرانی معلم بزرگسالان است. او در زندگی شخصی اش مشکلات مالی زیادی دارد و همسرش هم به بیماری افسردگی دچار است. او به ترفیعی که قرار است به زودی بگیرد و معاون مدرسه شود دلخوش است، ولی یک اتفاق باعث خراب شدن اوضاع میشود. موقعی که پرانی میخواهد برای خانه خرید کند مردی را میبیند که رعایت حق تقدم را نمیکند و میخواهد حق بقیه را تضیع نماید. پرانی مانع میشود و عدهای فیلم عصبانیت پرانی را که صحبتهای آخر او شبیه فحش شده است را در شبکههای اجتماعی پخش میکنند. هر چه پرانی سعی میکند که اوضاع را درست کند اوضاع بدتر میشود و ...
فیلم سینمایی «چهار بچه و نصفی» به کارگردانی «اندی دی امونی»، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی تدی، رز مالسون، آلن، پیپا هیوود و متیو گود آمده است: دیوید و آلیس هر دو از همسرشان جدا شدهاند و هر کدام دو فرزند هستند با هم ازدواج کردهاند ولی بچه هایشان چیزی نمیدانند آنها به یک کلبه ساحلی میروند که این موضوع را به بچهها بگویند. بچهها ابتدا واکنش تندی نشان میدهند و اصلا با هم کنار نمیآیند ولی در ساحل زیبای کلبه مشغول بازی میشوند. آنها یک موجود عجیب را در ساحل میبینند که با دیدن او ابتدا میترسند ولی بعد با او دوست میشوند و این موجود به آنها قدرتهای عجیبی میدهد از طرفی یک مرد بدجنس به دنبال این موجود است تا از طریق او پولدار شود و این موجود را میگیرد و در شیشهای کوچک حبس میکند و بعد بچهها به آنجا میروند و فکر میکنند که موجود مرده است ولی ...
فیلم تلویزیونی «خوش خیال» به کارگردانی «حسام حصاری»، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم درباره فردی به نام میثم است ک در آرزوی برنده شدن در قرعه کشی از بانکها و یا خریدهایی است که میکند. او با اطلاع از قرعه کشی دویست میلیونی نوشابهای با برند قلوپ تمام قوطی نوشابههای محله را جمع کرده و خودش هم مقدار زیادی از آنها را میخرد. بالاخره برنده میشود ولی ...
میرطاهر مظلومی، عباس جمشیدیفر و اشکان اشتیاق در فیلم تلویزیونی «خوش خیال» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «خرس قطبی کوچولو ۲» به کارگردانی «پیت دی ریکر»، سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ماکزیمیلین آرتاجو، سلین وت و لیندر ولف آمده است: لارز یک توله خرس قطبی است که با پدر و مادرش در قطب شمال زندگی میکند. او به همراه دوست فوک خود، روبی برای نجات یک پنگوئن به نام کاروزو نا خواسته وارد قطار انسانها میشوند و به جنوب میروند بعد از پیاده شدن از قطار وارد یک کشتی میشوند و ...
فیلم سینمایی «آنالوگ» به کارگردانی «هیدتا تاکاهاتا»، سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی کازاناری نینومیا، کنتا کرتانی و کنتا هامانو خواهیم دید: ساتورو طراح موفقی است که در یک شرکت کوچک کار میکند که رئیسش کارهای خلاقانه او را به نام خودش چاپ میکند. او کافهای به نام پیانو را طراحی زیبایی کرده که مورد توجه یکی از مشتریان آنجا به نام میوکی قرار میگیرد و این باب آشنایی میوکی و ساتورو میشود. انها آخر هفتهها همدیگر را در کافه میبینند و به هم علاقمند میشوند. ساتورو میخواهد به میوکی پیشنهاد ازدواج دهد و میوکی هم میخواهد که موضوع مهمی را به ساتورو بگوید ولی میوکی دیگر به کافه نمیآید و ساتورو هم برای کار به شهر دیگری میرود. یک سال میگذرد و ...
فیلم تلویزیونی «خوابهای خط خطی» به کارگردانی «سیدمحمد حسینی»، چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم ماجرای یک پسر بچه به اسم امیر علی است که شبها دچار خواب گردی است و خانواده نگران او هستند، امیر علی بچه خوب و توانمندی است که شاگرد اول مدرسه هم هست، امیر علی با خانواده قرار است به یک مهمانی بروند و شب آنجا بخوابند و نگران هستند که او از خواب بیدار شود و آبرویش برود، از طرف دیگر هم نگران هستند که با خوردن داروهای دکتر، امیر علی بیش از حد بخوابد، در ادامه امیر علی که قرار است به خانه مادر بزرگ برود با تلاش خودش بر مشکلات غلبه میکند و ...
محمدرضا یاوری، نازنین طباطبایی، سامان صادقی و افشین مجاهد در این فیلم بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «بانک دیو ۲» به کارگردانی «کریس فاگین»، چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی روری کینیر، دن فوگلر، هیو بونهویل، راب دلینی، لیلا فرزاد، کریسی متز، پیرس کویگلی و جو هارتلی خواهیم دید: دیو متوجه میشود که چند شرکت آمریکایی وامهایی را به مردم دادهاند که از طرح بازپرداخت یک روزه استفاده کردهاند و در هر روز که وام تسویه نشود بهره سنگینی را از آنها میگیرد و به همین دلیل اکثر وام گیرندهها نتوانستهاند این وامها را تسویه نمایند و در شرایط سختی زندگی میکنند. دیو از اولیور میخواهد که به او کمک نماید و اولیور هم جسیکا که یک روزنامه نگار فوق العاده است را دعوت به کار میکند. اولیور و جسیکا از دیو میخواهند که برنامهای ضبط کند و به مردم در مورد این شرکتها آگاهی بدهد و در ضمن وام آنها را هم تسویه نماید و همین باعث میشود که دیو و صاحبین این شرکتها در مقابل هم بایستند و کارشان به دادگاه میکشد و ...