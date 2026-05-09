عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از رسیدن نرخ رشد شبکه ملی اطلاعات به ۶۰ درصد خبر داد؛ آماری که نشاندهنده شتاب توسعه زیرساختهای داخلی در پی محدودیتهای اینترنت بینالملل و کوچ اجباری کسبوکارها به پلتفرمهای بومی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مصطفی طاهری با اشاره به آخرین وضعیت زیرساختهای ارتباطی کشور، نرخ رشد شبکه ملی اطلاعات را حدود ۶۰ درصد اعلام کرد. به گفته این نماینده مجلس، با توجه به چالشهای دسترسی به اینترنت جهانی و افزایش اتکای کسبوکارهای داخلی به بسترهای ملی، ضرورت توسعه کیفیت و ظرفیت این شبکه بیش از هر زمان دیگری احساس میشود تا پاسخگوی نیازهای روزافزون کاربران و فعالان اقتصادی در فضای مجازی باشد.
(گزارش حسین همتی فر)