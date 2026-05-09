به گزارش خبرگزاری صداوسیما به مناسبت هفته هلال احمر، آیین تجدید میثاق مدیران و نیرو‌های جمعیت هلال احمر با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم، آیت الله سید حسن خمینی، تولیت مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) به سخنرانی پرداخت و گفت: هلال احمر بار دیگر نشان داد که پای کار کشور و مردم است و رشادت‌های نیرو‌های هلال احمر در ایام جنگ تحمیلی سوم کم نظیر بود.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر استان تهران با اشاره به ایثارگری‌های هلال احمر در ماه‌های اخیر، گفت: نیرو‌های هلال احمر با تاسی از سیره امامان و شهدا و رهبر فقید انقلاب با تمام توان پای کار خدمت رسانی به مردم هستند.

در این آیین، علی درویش پور، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی هلال‌احمر نیز با اشاره به پیوند همیشگی نیرو‌های هلال احمر با سیره رهبر کبیر انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ۵۶ مرکز هلال احمر به صورت مستقیم مورد هدف حملات دشمن قرار گرفت و ۳ بالگرد امدادی از کار افتاد، ۴۳ آمبولانس و ۴۹ خودروی نجات نیز به صورت مستقیم مورد هدف آمریکا و اسرائیل قرار گرفت.

وی به فعالیت سامانه ۴۰۳۰ اشاره کرد و گفت: بیش از ۲ هزار متخصص روانشناسی به صورت داوطلبانه برای ارائه خدمات مشاوره‌ای تلفنی به مردم آسیب دیده از جنگ فعال بودند. این مشاوره روانی برای افزایش تاب آوری مردم در ایام جنگ طراحی و اجرا شد که در مجموع ۲۰۵ هزار تماس از چند دقیقه تا یک ساعته در این سامانه ثبت و ۱۶ هزار ساعت مشاوره به مردم در روز‌های جنگ ارائه شد.

درویش پور با اشاره به تلاش‌ها برای ثبت جنایت دشمن ادامه داد: از روز اول جنگ اسناد حقوق بشر دوستانه را تهیه کردیم و به نهاد‌های بین المللی مثل کمیته صلیب سرخ، دادستان دیوان کیفری بین الملل و فدراسیون جهانی صلیب سرخ و بین الملل فرستاده شد و تاکید مستقیم به مقامات بین المللی این بود که اگر می‌خواهید ماهیت مستقل خود را ثابت کنید باید این جنایت‌ها علیه نهاد‌های غیرنظامی، درمانی و آموزشی را قاطعانه محکوم کنید. این روند در تمامی عرصه‌ها توسط هلال احمر پیگیری شده و این تلاش و رشادت‌ها جز با تاسی از سیره امام خمینی ره ممکن نبود.