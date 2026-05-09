مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از خرید بیش از ۸۳۰ هزار تُن گندم از کشاورزان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امید جهاننژادیان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: فرایند خریدگندم از ۲۱ فروردینماه آغاز شده و تاکنون در بیشتر مناطق استان در حال اجرا است.
او افزود: در سال جاری ۱۱۲ مرکز خرید گندم در سطح استان فعال هستند که از این تعداد، ۶۷ مرکز زیر نظر تعاون روستایی بهعنوان مباشر و ۴۵ مرکز ذخیرهسازی استاندارد تحت پوشش ادارهکل غله و خدمات بازرگانی فعالیت میکنند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان ادامه داد: فرایند خرید گندم از کشاورزان از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ شب ادامه دارد و در صورت حضور کامیونهای حامل گندم در ورودی مراکز، دریافت محصول تا پایان وقت کاری انجام میشود.
جهاننژادیان گفت: تاکنون بیش از ۸۰ درصد گندم خریداریشده از مراکز روباز به مراکز ذخیرهسازی استاندارد منتقل شده است.
وی افزود: همزمان با فصل خرید، گندم مازاد خوزستان از طریق حملونقل ریلی و جادهای به سایر استانهای نیازمند ارسال میشود که این امر بیانگر ظرفیت بالا و نقش محوری خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور است.