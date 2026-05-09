سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان گفت: هدف‌گذاری ما برچیدن کامل مدارس سنگی و کانکسی و رسیدن به استاندارد‌های عدالت آموزشی در مناطق محروم و پیرامون اهواز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در آیین بهره‌برداری از فضا‌های آموزشی جدید استان با ادای احترام به مقام شامخ امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای دانش‌آموز اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اساسی ما بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور، افزایش فضا‌های آموزشی و رسیدن به استاندارد‌های لازم است، در این راستا نهضت توسعه فضا‌های آموزشی و برقراری عدالت در این زمینه با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: با همکاری مجموعه‌هایی همچون شرکت نفت از محل مسئولیت‌های اجتماعی و تلاش خیران، هدف‌گذاری شده است که مدارس سنگی و کانکسی در سطح استان به طور کامل برچیده شود، همچنین با آمایش دقیق و جایابی صحیح، تلاش می‌کنیم مدارس در مناطقی احداث شود که با کمبود سرانه روبه‌رو هستند تا بهره‌وری لازم حاصل شود.

استاندار خوزستان با اشاره به تحولات نظامی و موضوعات مرتبط با آتش‌بس تصریح کرد: اگرچه در حال حاضر مسئله اصلی ما جنگ است، اما کار و پروژه‌های عمرانی را تعطیل نکرده‌ایم، حتی با مطرح شدن بحث آتش‌بس، ما در استان اعلام آماده‌باش صددرصدی داده‌ایم، چراکه به این دشمن مکار که از تمام مرز‌های انسانیت عبور کرده است، هیچ اعتمادی نداریم.

موالی‌زاده تاکید کرد: خوزستان با ۶۵۰ کیلومتر مرز، در پیشانی جنگ واقع شده است و طبیعی است که آمادگی ما در این نقطه از کشور باید بیش از هر جای دیگری باشد.

وی با تمجید از هوشمندی و بلوغ سیاسی مردم گفت: ملت ایران با وجود وجود مشکلاتی همچون بیکاری و تورم در این نبرد ۷۰ روزه ثابت کردند که وقتی پای موجودیت کشور و حریم ولایت در میان باشد، با تمام توان ایستادگی می‌کنند.

موالی‌زاده خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار باعث شدند رونمایی جدیدی از شخصیت ملی ایرانیان شکل بگیرد، اگر پیش از این مستکبران از بالا به پایین به ما نگاه می‌کردند، امروز مجبور هستند از پایین به بالا به اقتدار ایران نگاه کنند.

وی گفت: ایران امروز دیگر آن ایران ۷۰ روز پیش نیست و جایگاه ما در معادلات جهانی به برکت خون شهدا و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) به طور کامل تغییر کرده است.