برگ گل ناز بود، زیبا بود، برگ گل نور چشم بابا بود ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نغمه مستشار نظامی شعری با عنوان "برای آن گل کوچک" درباره شهید زهرا محمدی گلپایگانی سروده است.

صبح می خواست شانه ای بزند، روی مویش، دلش نیامد که

غنچه آمد جوانه ای بزند، بر گلویش، دلش نیامد که

پنجره باز شد، نسیم آمد، عطر لبخند بر جهان پاشید

خواست باران که بوسه ای بزند، بر سبویش، دلش نیامد که

برگ گل را که دید، آهسته، آفتاب از دریچه پیدا شد

کاش می شد همیشه بنشیند، روبرویش، دلش نیامد که

برگ گل ناز بود، زیبا بود، برگ گل نور چشم بابا بود

برگ گل آیه‌ ی تماشا بود، عطر و بویش... دلش نیامد که

عطر و بوی گلاب... غنچه کجاست؟ برگ گل رفت و رنگ و بویش ماند...

بیت بیت غزل پریشان در، جستجویش..‌ دلش نیامد که

قطره قطره چکید ابر و نشد، بوسه ای روی موی او بزند

طره‌ای مو میان خاک و غبار.‌.. آرزویش... دلش نیامد که

خواست باران... دلش نیامد که

بمب و موشک چه قدر بی رحمند!