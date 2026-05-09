اداره کل هواشناسی لرستان،از امروز ۱۹ تا روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای آسمان استان افزایش ابر و وزش باد،احتمال بارش‌های پراکنده و رگباری پیش بینی کرد.

ابر و باد و رگبار باران در لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛اداره کل هواشناسی استان لرستان اعلام کرد:بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز ۱۹ اردیبهشت تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه‌ی قابل ملاحظه و شدید لحظه‌ای پدیده‌های غالب آسمان استان خواهد بود.

همچنین بر اساس هشدار صادره از هواشناسی لرستان در این مدت با توجه به شرایط سرعت وزش باد با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و خطر شکستن درختان کهنسال همراه خواهد بود.

همچنین از عصر روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت تا ساعاتی از روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به دلیل حاکمیت شرایط ناپایدار، برای بیشتر نقاط استان احتمال وقوع بارش‌های پراکنده، گاهی رگباری باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

از نظر نوسانات دمایی طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه دما‌های روزانه به تدریج افزایش می‌یابد.