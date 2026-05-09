۴۹ هزار کنتور خراب و فرسوده در سال گذشته در استان خوزستان تعویض شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به اجرای طرح گسترده تعویض کنتورهای آب فرسوده گفت: در راستای بهینهسازی فرآیند تولید، توزیع و مصرف آب شرب، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۹ هزار کنتور خراب و فرسوده با اولویتبندی مشخص در شهرهای مختلف استان تعویض و ساماندهی شد.
افشین حاتمی افزود: این اقدام با هدف اندازهگیری دقیق میزان مصرف مشترکان، کاهش هدر رفت آب و ارتقا کیفیت خدماترسانی به شهروندان انجام شده و نقش مهمی در مدیریت مصرف آب شرب در استان داشته است.
او ادامه داد: بسیاری از کنتورهای قدیمی به دلیل فرسودگی، خرابی یا آسیبهای فیزیکی، دقت لازم در ثبت مصرف را نداشتند که این موضوع علاوه بر افزایش هدر رفت آب، موجب بروز مشکلاتی در محاسبه صحیح قبوض مشترکان میشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با تاکید بر ضرورت نگهداری صحیح از کنتورهای آب توسط مشترکان گفت: جابهجایی کنتور بدون هماهنگی با کارشناسان شرکت آبفا، نبود درپوش مناسب برای چاله کنتور و بیتوجهی به وضعیت حفاظتی آن، از مهمترین عوامل خرابی و شکستگی کنتورها به شمار میرود که میتواند منجر به هدررفت آب و افزایش هزینه آببها برای مالکان شود.
حاتمی با اشاره به فعالیت شبانهروزی سامانه ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: شهروندان در سراسر استان میتوانند به صورت ۲۴ ساعته از طریق تماس با سامانه حوادث و اتفاقات ۱۲۲، مشکلات مربوط به کنتور و شبکه آب را گزارش دهند تا نیروهای فنی در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به بررسی و رفع مشکل اقدام کنند.