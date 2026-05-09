مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اعلام کرد: فعالان بازار طلا و صندوق‌های درآمد ثابت بر مبنای اطلاعات شفاف و مشترک معامله می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قادر معصومی خانقاه با اشاره به تفاوت اصلی بازار سهام با بازار‌هایی مانند صندوق‌های طلا یا صندوق‌های درآمد ثابت، که در طول جنگ فعال هستند، گفت: قیمت طلا متأثر از دو عامل اصلی و مشخص «قیمت انس جهانی طلا» و «نرخ ارز در داخل کشور» است.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تقارن یا عدم تقارن اطلاعاتی در این بازار‌ها وجود ندارد، ادامه داد: فردی که به‌صورت سنتی سکه یا شمش معامله می‌کند، فردی که گواهی سپرده طلا را در بورس کالا معامله می‌کند یا افرادی که صندوق‌های این ابزار‌ها را خریداری کرده و واحدهایشان را در بازار عرضه می‌کنند، همگی بر مبنای اطلاعات مشترک و آشکار فعالیت دارند.

معصومی‌خانقاه با اشاره به اینکه عدم تقارن اطلاعاتی در این بازار‌ها بسیار پایین است، افزود: در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و ابزار‌های مشابه نیز این شفافیت تا حد زیادی وجود دارد.

معصومی خانقاه با اشاره به شروط شورای عالی بورس برای بازگشایی بازار سهام گفت: در مجموع هشت شرط از سوی شورای عالی بورس مطرح شده که از این میان، سه شرط اصلی مستقیماً به موضوع افشا بازمی‌گردد.

وی خروج از فرآیند ابهام را لازمه شفافیت دانست و گفت: طبق تصمیم شورای عالی بورس باید حداقل نصف شرکت‌ها (ناشران پذیرفته‌شده در بازار سرمایه است) افشای اطلاعات داشته باشند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر همین مبنا، افشا باید به تقارن اطلاعاتی منجر شده و این تقارن اطلاعاتی در نهایت زمینه‌ساز معاملات منصفانه در بازار باشد.