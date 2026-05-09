معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر با اعزام به ۳۹۸ حادثه در سراسر کشور، توانستند به ۵۶۸ مصدوم امدادرسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: از ۱۶ لغایت ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، نیرو‌های عملیاتی سازمان امداد و نجات در مجموع به ۳۹۸ مورد حادثه در سراسر کشور اعزام شده و به آسیب‌دیدگان خدمات تخصصی ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به حجم بالای عملیات‌های امداد و نجات، افزود: در این بازه زمانی، به ۵۶۸ نفر مصدوم امدادرسانی شد که از این تعداد، ۱۹۸ نفر جهت دریافت مراقبت‌های پزشکی بیشتر به مراکز درمانی منتقل و ۴۵ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند. همچنین با تلاش تیم‌های تخصصی، ۳۵ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی (به‌ویژه در سوانح جاده‌ای) با موفقیت به سرانجام رسید.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی امدادگران تصریح کرد: این حجم از خدمات در قالب ۵۴۶ تیم عملیاتی و با بهره‌گیری از توان تخصصی ۲۱۴۹ نیروی عملیاتی محقق شده است.

وی ادامه داد: تمامی‌ پایگاه‌های امدادونجات در سراسر محور‌های مواصلاتی و مناطق کوهستانی به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به هموطنان هستند و ندای امدادونجات با شماره ۱۱۲ پل ارتباطی میان مردم و این سازمان در حوادث احتمالی است.