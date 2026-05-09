به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آستانه هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب، چاپ دوم کتاب «کت خاکی»، روایتی ماندگار از حماسه‌سازان جهاد سازندگی استان فارس که چاپ اول آن اسفندماه ۱۴۰۴ منتشر شد، در کمتر از سه‌ماه به چاپ دوم رسید و در جدول آثار پرفروش قرار گرفت.

روایت‌های دسته‌اول کتاب، به ما اطلاعات دقیقی درباره ساز و کار شکل‌گیری جهاد و ساختار آن می‌دهد. شما در مسیر مطالعه کتاب، با ایثار و اخلاص اعضای جهاد و خدمت مخلصانه آنها برای پیشرفت و آبادانی کشور آشنا خواهید شد.

همچنین تنوع سوژه‌ها یکی از مزیت‌های مهم کتاب است. از مدیر جهاد گرفته تا پرستار و خیاط و دکتری که از آمریکا به ایران آمده در روایت‌های کتاب حضور دارند.

چاپ دوم کتاب «کت خاکی» در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب و همچنین تارنمای انتشارات راه‌یار به آدرس Rahyarpub در دسترس است.