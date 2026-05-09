مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات از برگزاری داوری مرحله نهایی جشنواره حفظ قرآن کریم مشکات خبر داد و گفت: این رویداد با حضور فینالیست‌های بخش بانوان و آقایان به صورت مجازی برگزار شد و نتایج نهایی به زودی مشخص و از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی محمدی در داوری مرحله نهایی با اشاره به اینکه جشنواره حفظ قرآن کریم مشکات امسال با استقبال گسترده حافظان کل قرآن کریم از سراسر کشور برگزار شد و در مجموع دو هزار و ۵۱۱ نفر در این رویداد شرکت کردند، افزود: مرحله نخست جشنواره به صورت آزمون کتبی برگزار شد که شامل بخش‌های حفظ کل، ترجمه آیات و تفسیر سوره مبارکه حجرات بود. پس از آن، در مرحله نیمه‌نهایی که ۲۰ و ۲۱ آذرماه به صورت آنلاین برگزار شد، ۵۰ نفر از آقایان و ۵۰ نفر از بانوان به رقابت پرداختند.

محمدی ادامه داد: در نهایت ۱۴ نفر از آقایان و ۱۲ نفر از بانوان به مرحله نهایی مسابقات حفظ قرآن مشکات راه یافتند و ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ مرحله پایانی این جشنواره برگزار شد.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات با اشاره به علت برگزاری غیرحضوری مرحله نهایی گفت: برنامه‌ریزی ما بر این بود که این مرحله به صورت حضوری برگزار شود، اما به دلیل شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، ناچار شدیم این بخش را نیز به صورت مجازی برپا کنیم.

وی با تأکید بر رعایت دقیق ضوابط داوری و نظارت افزود: برای حفظ سلامت مسابقات، تدابیر متعددی در نظر گرفته شد؛ ازجمله نظارت ستاد عالی مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران، کنترل کامل شرایط شرکت‌کنندگان و استفاده از داوران برجسته کشور.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات با بیان اینکه نتایج نهایی به زودی مشخص و از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد، گفت: اسامی برگزیدگان از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود. جوایز نقدی بخش آقایان و بانوان به صورت جداگانه برای رتبه‌های اول تا سوم به ترتیب ۷۰، ۴۰ و ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تمامی فینالیست‌ها نیز به همراه خانواده‌های خود به مدت سه روز میهمان مؤسسه قرآنی مشکات در یکی از مراکز اقامتی شمال کشور خواهند بود.

محمدی با اشاره به لغو مراسم اختتامیه گفت: به دلیل شرایط موجود امکان برگزاری مراسم حضوری اختتامیه فراهم نشد، اما در نخستین فرصت مناسب، آیینی در شأن این حافظان قرآن برگزار خواهد شد.

وی درباره برنامه‌های آینده مؤسسه اظهار کرد: در ادامه این مسیر، جشنواره‌هایی ویژه کودکان و نوجوانان با محوریت حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم برگزار خواهد شد و طرح‌های جدیدی نیز با هماهنگی ستاد عالی مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران در دست برنامه‌ریزی است.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات به فعالیت‌های آموزشی این مؤسسه اشاره کرد و گفت: مؤسسه مشکات در کنار برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی، در حوزه آموزش نیز فعال است و قرآن‌پژوهان ضمن حفظ کل، دروس کارشناسی علوم قرآن و حدیث را فرا می‌گیرند و موفق به دریافت مدرک رسمی از وزارت علوم می‌شوند.