رگبار و وزش باد شدید در تهران
اداره کل هواشناسی استان تهران از وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و خیزش گردوخاک در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
با بروز ناپایداری جوی در سطح استان، افزایش ابر و باد در بعضی ساعات بهویژه در مناطق شمالی و ارتفاعات همراه با رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نیمه جنوبی استان گاهی همراه با گرد و خاک با احتمال کاهش دید و کاهش موقت کیفیت هوا پیشبینی میشود.
فردا (۲۰ اردیبهشت) تا روز دوشنبه (۲۱ اردیبهشت) با کاهش ناپایداری در استان، آسمانی صاف تا کمی ابری مورد انتظار است و دوباره از اواسط وقت سه شنبه (۲۲ اردیبهشت) با نفوذ سامانه بارشی جدید افزایش ابرناکی، وزش باد شدید و در برخی مناطق رگبار و رعدوبرق پیش بینی میشود.
آسمان تهران فردا (۲۰ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۲۷ و ۱۶ درجه سانتیگراد و پس فردا (۲۱ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۲۸ و ۱۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.