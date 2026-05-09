مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: در ایام جنگ ۵۹ هزار داوطلب جدید متقاضی خدمت در هلال احمر گلستان و کمک به هموطنان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرتضی سلیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: به آسیب دیدگان ازجنگ در استان تهران خدمات رسانی کردیم و تقاضای داوطلبان برای کمک به هموطنان بسیار بالا بود.

وی افزود: از نظر تجهیزات در بهترین وضعیت هستیم و انبار‌های ما در شرایط مطلوب قرار دارد، همچنین تجهیزات ما به روز شده‌اند.

سلیمی ادامه داد: ۲ هزار نفر در قالب تیم‌های امداد و نجات در استان ساماندهی شده‌اند.