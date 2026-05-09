رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از اجرای طرح پاکسازی ورودی این شهر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردم نهاد و نیرو‌های مردمی خبر داد و گفت: این طرح با هدف صیانت از طبیعت، بهبود منظر شهری و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری زیست محیطی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اشاره به اهمیت این اقدام اظهار داشت: ورودی هر شهر، ویترین هویت فرهنگی و زیست محیطی آن است، اما در برخی نقاط ورودی فیروزکوه شاهد رهاسازی پسماند بودیم که ضمن ایجاد آسیب‌های محیطی، جلوه نامناسبی برای مسافران و گردشگران رقم زده بود.

وی افزود: با هماهنگی فرمانداری، شهرداری، گروه‌های مردمی و تشکل‌های محیط زیستی، عملیات جمع آوری زباله و پاکسازی حاشیه جاده انجام شد و حجم قابل توجهی پسماند از این محدوده جمع آوری شد.

فیروزنیا با تأکید بر نقش شهروندان در حفظ محیط زیست بیان داشت: حفاظت از طبیعت وظیفه یک دستگاه خاص نیست و مشارکت عمومی در این زمینه ضروری است.

او از شهروندان خواست از رهاسازی زباله در طبیعت خودداری کنند و در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی موضوع را به اداره محیط زیست اطلاع دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در پایان تصریح کرد: اجرای برنامه‌های پاکسازی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و برخورد قانونی با متخلفان حوزه پسماند نیز در دستور کار قرار دارد.