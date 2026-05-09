از ۱۵ اردیبهشت امسال، اجرای طرح اهدای کارت هدیه امید، به مادران آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، با اشاره به اینکه هفتم هرماه اطلاعات ثبت شده نوزادان از اداره ثبت احوال دریافت میشود، گفت: پانزدهم هر ماه به ازای هر فرزند تا ۲۴ ماه، ماهانه ۲ میلیون تومان کمک هزینه بابت کالاهای اساسی، بهداشتی و شیرخشک براساس کد ملی به حساب مادران واریز میشود.
وهب مختاران افزود: در صورت واریز نشدن این مبلغ به حساب مادران، مردم میتوانند برای رفع مشکل به ادارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سراسر استان مراجعه کنند.