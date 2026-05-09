گیلان با داشتن رتبه ۴ کشور دربین ۳۲ استان کشور، ضریب بالایی درنفوذ بیمه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گیلان؛ رییس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه بازرگانی گیلان امروز در نشست بررسی چالشها وظرفیتهای صنعت بیمه استان با برخی از نمایندگان خانه ملت، با اشاره به ضریب بالای نفوذ بیمه در گیلان گفت: گیلان با داشتن ۲۵ شرکت بیمه، ۶۰ شعبه و ۵ هزار نیرو، مشغول خدمات رسانی به بیمه شدگان هستند.
فرهاد بازیار همچنین به درآمد ۱۸ همتی بیمهها در استان در سال ۱۴۰۳ هم اشاره کرد و افزود: متاسفانه همه این درآمد به صورت متمرکز در تهران انباشت میشود که درصدد هستیم با تشکیل کارگروهی این امر را بررسی و رفع کنیم و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه میتوانند نقش اثرگذاری داشته باشند.
وی همچنین در خصوص پرداخت خسارت به بازاریان خسارت دیده رشت هم گفت: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شده و به زودی تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته خواهد شد.
رییس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت مشارکت شرکتهای بیمه در طرحهای توسعهای استان تاکید کرد و گفت: مشارکت بیمهها در این زمینه میتواند منجر به رونق اقتصادی استان شود.
جبار کوچکی نژاد همچنین با انتقاد از نبود تعهد بیمهها در پرداخت خسارت به حادثه دیدگان آشوب، افزود: در تهران با مدیران شرکتهای بیمه رایزنی خواهیم کرد و موانع قانونی این مشکل را بررسی و رفع میکنیم.
وی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ بیمه در جامعه هم تاکید کرد و افزود: اطلاع رسانی مناسب به مردم در خصوص مقررات بیمهای ضروری است.
در این نشست همچنین، محمد رضا احمدی سنگری و مهرداد بائوج لاهوتی ۲ نماینده رشت و لنگرود در مجلس شورای اسلامی هم، از آمادگی نمایندگان برای رفع موانع قانونی پیش روی بیمه استان خبر دادند.