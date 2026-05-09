به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا ابراهیمی در بازدید از اداره جمعیت هلال‌احمر این شهرستان با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه افزود: با وجود اینکه بیش از ۹۵ درصد مساحت شهرستان هوراند کوهستانی و سخت گذر است، اما ساختمان و سالن امداد در شأن این شهرستان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در شرایط بحرانی لازم است عملیات امدادرسانی به‌صورت سریع و مؤثر انجام گیرد و با توجه به اهتمام جعمیت هلال‌احمر استان و ضرورت تجهیز شهرستان به زیرساخت‌های امدادی، انتظار می‌رود اداره‌کل راه و شهرسازی استان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به نهایی‌کردن پرونده زمین ساخت انبار امداد و نجات شهرستان هوراند اقدام کند.

ابراهیمی گفت: در چهار سال گذشته با ایجاد جمعیت هلال‌احمر در هوراند، گام‌های مؤثری برداشته شده است و امروز بیش از ۱۰۰۰ نیروی آموزش‌دیده در شهرستان آماده هرگونه عملیات امداد و نجات در شرایط بحرانی هستند.