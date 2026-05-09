مدیر برنامه ملی ارتقای فناوری محصولات گلخانهای و شیلاتی از شروع داوری نزدیک به صد طرح دریافتی در فراخوان مشترک با بنیاد ملی علم ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیرحسین صفرقلی، مدیر دفتر برنامه ملی ارتقای فناوری در زنجیره ارزش محصولات گلخانهای و شیلاتی معاونت علمی در این خصوص توضیح داد: فراخوان حمایت از پژوهشهای علمی و کاربردی در زنجیره ارزش محصولات گلخانهای و شیلاتی، اواسط بهمنماه ۱۴۰۴ با همکاری معاونت علمی، بنیاد ملی علم ایران و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتشر شد.
وی ادامه داد: مهلت یکماهه نخست این فراخوان به دلیل شرایط جنگی تا پایان فروردین تمدید شد و تاکنون نزدیک به ۱۰۰ طرح از اعضای هیئت علمی در حوزههای مرتبط با گلخانه و شیلات دریافت شده و وارد مرحله داوری شدهاند.
به گفته او، مهلت ارسال طرح برای اعضای هیئت علمی که به دلیل عدم دسترسی به اینترنت موفق به ارسال مدارک خود نشدهاند، تا ۳۱ اردیبهشتماه تمدید شده است.