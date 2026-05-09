پخش زنده
امروز: -
سومین دوره طرح زنگ کتابخوانی در یزد با تجلیل از کتابدار معلمان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان گفت: این طرح در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با حضور ۴۴ کتابدارمعلم در ۳۷ مدرسه یزد تا اسفندماه سال گذشته در ۱۲ جلسه اجرا شد.
رفیعی افزود: در این طرح، کتابدارمعلمان شیوه صحیح مطالعه، بلندخوانی کتاب، معرفی کتاب و قصه گویی را برای دانش آموزان تدریس کردند.
وی ادامه داد: در طرح زنگ کتابخوانی از هم اکنون برنامه ریزیهای آن برای سال تحصیلی جدید در حال انجام است که امیدواریم با همکاری آموزش و پرورش استان بتوانیم پر قدرتتر در مدارس اجرا کنیم.