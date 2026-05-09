استاندار کرمانشاه در ادامه روند نظارتهای ستادی خود اعلام کرد: هدفگذاری ما رسیدن به تولید ۳۵۰ هزار بشکه نفت و ۱۵ میلیون مترمکعب گاز است که برای تحقق آن، توسعه میادین سامان، دلاوران و نفتشه با اولویت و سرعت مضاعف دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی صبح امروز شنبه در جریان نشست تخصصی با مدیران و تلاشگران شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب با اشاره به وقایع حساس و جنگ های تحمیلی دوم و سوم در سال ۱۴۰۴، صنعت نفت و گاز را از سنگرهای اصلی دفاع اقتصادی کشور برشمرد و از برنامهریزی برای جهش تولید نفت به ۳۵۰ هزار بشکه اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ برای ایران سال آزمونهای بزرگ بود؛ از جنگ ۱۲ روزه خردادماه و فتنه دیماه تا "جنگ رمضان" در اسفندماه. دشمن تصور میکرد میتواند با هدف قرار دادن زیرساختها، اراده ملت را بشکند، اما شما متخصصان با ایستادگی جهادی و عدم توقف تولید، پاسخ محکمی را به هجمههای دشمن دادید.
وی افزود: اگر امروز رزمندگان ما با اقتدار جواب هر موشک را با ده موشک میدهند، به پشتوانه استقلال فنی شماست. دشمن میداند که ما دیگر وابسته به خارج نیستیم و هر تخریبی بلافاصله توسط مهندسان داخلی بازسازی و به مدار تولید بازمیگردد.
نماینده عالی دولت در استان، کرمانشاه را استانی با قابلیتهای فراملی توصیف کرد و گفت: خداوند در این استان نعمات را تکمیل کرده است؛ از کشاورزی و تجارت مرزی تا میزبانی از میلیونها زائر اربعین. اما در حوزه انرژی، کرمانشاه امروز با داشتن سه پتروشیمی فعال و دو پروژه عظیم در دست اجرا در اسلامآباد غرب و سنقر، رسماً به "قطب سوم پتروشیمی کشور" تبدیل شده است.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه امروز اقتصاد دنیا به انرژی ایران وابسته است، تصریح کرد: سرعت بخشیدن به توسعه میادین نفتی از برنامههای اصلی استان برای رونق اشتغال و بازگشت مردم به مناطق مرزی است. دکتر حبیبی با ارائه آماری از وضعیت تولید انرژی تصریح کرد: تولید فعلی ۲۱۰ هزار بشکه نفت و ۷ میلیون مترمکعب گاز، یک دستاورد بزرگ است، اما ما در یک "ماراتن" و رقابت تنگاتنگ با کشورهای همسایه در میادین مشترک هستیم. هدفگذاری ما رسیدن به تولید ۳۵۰ هزار بشکه نفت و ۱۵ میلیون مترمکعب گاز است که برای تحقق آن، توسعه میادین "سامان"، "دلاوران" و "نفتشهر" با اولویت و سرعت مضاعف دنبال میشود.
وی همچنین از قرار گرفتن برخی میادین در برنامه حفاری سال جاری و آینده خبر داد و تأکید کرد: نتایج تحقیقات جدید نویدبخش تحول در تولید گاز استان است.
حبیبی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز شرکتهای نفتی را مکلف کرد: در کنار تولید، باید به فکر رفاه مردم منطقه باشید. احداث مدرسه شبانهروزی برای سه شهرستان حوزه فعالیت، تأمین آب شرب روستاهای همجوار و ارتقای مراکز بهداشتی، جزو اولویتهای تغییرناپذیر ماست که موافقتهای لازم برای اجرای آنها اخذ شده است.
استاندار کرمانشاه در پایان در پاسخ به دغدغه کارکنان در خصوص حق مناطق عملیاتی نیز تأکید کرد: تلاش شما در دمای بالای ۵۰ درجه و شرایط جنگی، شایسته بهترین تقدیرهاست. بنده از طریق رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به جد پیگیر هستم تا این حق قانونی تثبیت و در احکام کارکنان زحمتکش لحاظ شود.