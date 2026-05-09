عملیات روکش آسفالت در محور اصلی سهراهی راهداران – خوسف به طول 11 کیلومتر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری این ادارهکل با اشاره به اجرای عملیات روکش آسفالت در محور اصلی سهراهی راهداران – خوسف گفت: این عملیات با هدف ارتقاء ایمنی تردد، بهبود کیفیت سطح جاده انجام شده است.
فرخی با اشاره به مشخصات این پروژه افزود: عملیات روکش آسفالت در محور سهراهی راهداران – خوسف به طول ۱۱ کیلومتر اجرا شده که در مجموع نقش مهمی در ارتقای ایمنی این محور ارتباطی خواهد داشت.»
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: ۵ کیلومتر از این پروژه به صورت پیمانی و ۶ کیلومتر نیز به صورت امانی توسط عوامل راهداری و حملونقل جادهای دیهوک اجرا شده است.