ارزیابی مرحله مقدماتی هشتمین دوره رقابتهای «شوق تلاوت» به شکل مجازی با بررسی بیش از ۱۴۰ تلاوت به پایان رسید و به این ترتیب ۷۳ نفر به مرحله نیمهنهایی این رقابتها راه پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین دوره رقابتهای «شوق تلاوت» ویژه نخبگان قرآنی طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) پس از پشت سر گذاشتن مرحله مقدماتی و ارزیابی بیش از ۱۴۰ تلاوت ارسالی از سوی قرآنآموزان نوجوان دختر و پسر، با انتخاب ۷۳ نفر، وارد مرحله نیمهنهایی شد.
قاریان راهیافته به مرحله نیمهنهایی براساس حد نصاب تعیین شده در سهگروه (الف، ب و ج) تقسیمبندی شده و اسامی آنها به شرح زیر اعلام شده است. گروه «الف» را ورودیهای سالهای نخستین اجرای این طرح یعنی ۹۱ تا ۹۳ به خود اختصاص میدهند و گروه «ب» شامل قاریانی مربوط به سالهای متأخرتر شده و گروه «ج» نیز اسامی ورودیهای جدید است.
براساس اعلام ستاد اجرایی طرح ملی شبابالرضا (ع) از آنجا که این رقابتها با اهداف آموزشی و ارتقای سطح قاریان نوجوان برنامهریزی شده است، لذا این تقسیمبندی براساس سطوح فنی راهیافتگان صورت گرفته و قطعات تلاوتی مورد نظر برای برگزاری مرحله نیمهنهایی، به شرکتکنندگان اعلام شده تا آنها هم این تلاوتها را از حفظ برای این مرحله تلاوت کنند.
هم مفاهیم آیات از آنها پرسش خواهد شد و هم از آنها خواسته میشود تا براساس تقلید از سبک تلاوت یکی از قُراء مشهور، تلاوت خود را در مرحله نیمهنهایی ارائه کنند که امتیاز اخذشده بر این اساس، ملاک راهیابی آنها به مرحله نهایی است که در فصل تابستان برگزار میشود.
مرحله نیمهنهایی هشتمین دوره رقابت «شوق تلاوت» براساس اعلام قبلی که قرار بود در یکی از شهرهای شمالی برگزار شود، اواخر اردیبهشتماه در مشهد مقدس برپا خواهد شد.