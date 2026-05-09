دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی باند سازمان یافته جعل اسناد قضایی و کلاهبرداری ۵۰ میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دادستان مرکز استان از شناسایی و متلاشی شدن باند سازمان یافته ۷ نفره متشکل از وکیل دادگستری، رئیس یکی از بانک‌ها و پنج همدست دیگر در عملیاتی ۳۰ ساعته در دهدشت خبر داد.

سید وحید موسویان افزود: متهمان با جعل دستورات قضایی و اجرای احکام مدنی دادگستری‌ دهدشت، شیراز و ماهشهر، به حساب چندین نهاد دولتی و عمومی در کشور دسترسی پیدا کرده و جمعاً ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت غیرمجاز انجام دهند.

وی افزود: این مبلغ از سه موسسه برداشت شده که پس از شناسایی و احراز دقیق توسط کارشناسان، تأیید شده است.

موسویان با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از قضات و کارکنان قضایی در این پرونده نقشی نداشته‌اند، اضافه کرد: این افراد در ایام جنگ به دلیل شرایط جنگی، اقدامات مجرمانه خود را تشدید کردند و با این تصور که نظارت‌ها در زمان جنگ کمتر شده، در حالی که همه چیز در رصد بود، به بهره‌جویی از فضای متأثر از جنگ پرداختند.

دادستان مرکز استان در خصوص شیوه این متهمان اضافه کرد: متهمان با ارائه دستورات قضایی جعلی به همراه فاکتورسازی (از جمله فاکتور‌های طلا)، اقدام به خروج پول از بانک می‌کردند.

کشف ۸۲ نامه جعلی از متهم

موسویان با بیان اینکه پس از دستگیری متهمان، در بررسی‌های اولیه، ۸۲ نامه جعلی کشف شد که با استفاده از آنها قصد برداشت از حساب موسسات و شرکت‌های متعددی را داشتند ادامه داد: نامه‌های جعلی ارائه شده به مهرسازی‌ها و بانک‌ها نیز کشف و ضبط شد.

بازگشت ۴۰ میلیارد تومانی و توقیف ۵۲ میلیارد دیگر

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام بازگشت بخش عمده وجوه گفت: متهمان بخشی از پول‌های برداشت‌شده را به خرید طلا اختصاص داده بودند که طلا‌های خریداری شده از آنان کشف و پس از فروش، معادل وجه آن به حساب موسسات برگشت داده شد.

وی اضافه کرد: از مجموع ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت‌شده، ۴۰ میلیارد تومان به حساب نهاد‌های دولتی برگردانده شده است.

موسویان گفت: این افراد در صدد برداشت ۵۲ میلیارد تومان دیگر از حساب شخص دیگری بودند که حین انجام دستگیر شدند و این مبلغ به موقع در حساب توقیف و از خروج آن جلوگیری شد و مابقی وجوه نیز تحت تعقیب قضائی قرار دارد.