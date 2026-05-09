کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به افزایش دما گفت: آسمان قم امروز شنبه و چند روز آینده صاف تا کمی ابری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری با اشاره به وضع هوای امروز افزود: آسمان قسمتی ابری، در برخی ساعات افزایش ابر، در برخی نقاط رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک، از اواخر وقت بتدریج کاهش ابر. سمت باد غربی و سرعت باد ۸۰-۵۰ کیلومتر بر ساعت.

وی پیش بینی وضع هوای روز یکشنبه را هم آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد. سمت باد غربی و سرعت باد ۴۵-۳۰ کیلومتر بر ساعت دانست.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: روز دوشنبه هم آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد، از اواخر وقت افزایش ابر. سمت باد غربی و سرعت باد ۴۵-۳۰ کیلومتر بر ساعت.

وی با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان قم در ۲۴ ساعت گذشته گفت: خنک‌ترین صبح گاه در شهر دستجرد با دمای ۱۲ درجه سانتی گراد و گرم‌ترین بعدازظهر هم جمکران و کوه سفید با دمای ۳۵ درجه سانتی گراد بود.