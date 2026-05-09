به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرپرست اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: با هدف تقویت برنامه‌های پایش و مبارزه با آفات خسارت‌زا، کارشناسان از باغ‌ها بازدید و وضعیت تله‌های نصب شده و فعالیت آفات گلوگاه انار، مگس میوه مدیترانه‌ای و خشکی برگ‌های پسته را مورد بررسی قرار می‌دهند.

حسن دلاور افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و شرایط خاص منطقه، پایش مستمر تله‌ها و اقدامات کنترلی به موقع، نقش مؤثری در جلوگیری از طغیان آفات و کاهش خسارات احتمالی دارد.

وی با بیان اینکه حاشیه خشکی برگ پسته که سالانه خسارت قابل توجهی به باغداران وارد می‌کند ، گفت: شوری خاک، گرما، کمبود یا بیشبود عناصر غذایی و آفات و بیماری‌ها از دلایل اصلی خشکی برگ پسته به شمار می‌رود.

دلاور افزود: کشاورزان در باغ‌های با آب و خاک شور بهتر است از کود سولفات آمونیوم به جای اوره استفاده و از مصرف بیش از حد کود‌های شیمیایی خودداری و از کود‌های اسیدی مانند هیومیک اسید و زیست محیطی استفاده کنند.

سرپرست اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز با بیان اینکه درختان پسته برای خنک سازی به تبخیر و تعرق روی می‌آورند ولی در شرایط خشکسالی رطوبت خاک کاهش می‌یابد ، گفت: برای جلوگیری از این مشکلات، انتخاب ارقام مقاوم، آبیاری منظم و به‌موقع در طول فصل رشد و استفاده محلول‌پاشی کود‌های سیلیکونی (نظیر سیلیکات پتاسیم) در فصل گرما می‌تواند مقاومت برگ‌ها را افزایش دهد.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.