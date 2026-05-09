پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس آگاهی استان قزوین گفت: ۴۸ نفر مالخر دستگیر و ۲۵ فقره اموال سرقتی کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ رسول ولی پور رئیس پلیس آگاهی استان قزوین گفت: در راستای مقابله با جرائم مرتبط با سرقت و خریداران اموال مسروقه، طرح مقابله با مالخران اموال مسروقه با محوریت شناسایی و دستگیری مالخران به مدت ۲۴ ساعت در سراسر استان به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در نتیجه اقدامات به عمل آمده ۴۸ نفر مالخر دستگیر و ۲۵ فقره اموال سرقتی کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی استان قزوین کشف اموال و رضایت مردم را از جمله اولویتهای مهم در این خصوص عنوان کرد و گفت: یکی از جرایمی که امروزه به دغدغهای برای مردم و مسئولان تبدیل شده جرم سرقت است که به این منظور مقابله با سارقان و مالخران به صورت هدفمند در دستور کار قرار دارد.
سرهنگ ولی پور افزود: هدف پلیس آگاهی از اجرای این طرح کاهش سرقت و افزایش احساس امنیت در جامعه و همچنین کنترل و مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه میباشد.
رئیس پلیس آگاهی استان قزوین ادامه داد: به واحدهای صنفی توصیه میشود از خرید اموالی که احتمال سرقتی بودن آن را میدهند خودداری کرده و در صورت مواجه با کسانی که قصد فروش اموال مشکوک به سرقتی را دارند موضوع را جهت بررسی به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.