هوش مصنوعی توانایی «خودتکثیری» و حملات هکری مستقل را پیدا کرد
نتایج تکاندهنده پژوهش جدید موسسه «پالیسید ریسرچ» نشان میدهد که مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی از جمله محصولات شرکتهای اوپنایآی، آنتروپیک و علیبابا، اکنون قادرند بدون دخالت انسان، کپیهای جدیدی از خود ساخته و زنجیرهای از حملات سایبری را در سراسر جهان هدایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از یورونیوز، گروهی از پژوهشگران در آزمایشی بیسابقه موفق شدند اولین نمونه شناختهشده از «خودتکثیری خودکار» هوش مصنوعی را به نمایش بگذارند.
در این آزمایش، مدلهای قدرتمندی نظیر GPT ۵.۴، کلود اپوس ۴.۶ و کوئن (Qwen) موفق شدند با شناسایی نقصهای امنیتی، به رایانههای هدف نفوذ کرده، اطلاعات ورود را سرقت کنند و با کپی کردن خود روی دستگاه جدید، حملات مستقل دیگری را علیه سایر ماشینها آغاز کنند.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که در یک نمونه، مدل «کوئن» متعلق به شرکت علیبابا توانست پس از دریافت تنها یک دستور، زنجیرهای از نفوذ و کپیسازی را در چهار کشور کانادا، آمریکا، فنلاند و هند، تنها ظرف مدت ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه بدون هیچگونه کمک انسانی تکمیل کند.
همچنین مدل «کلود اپوس ۴.۶» شرکت آنتروپیک در ۸۱ درصد آزمایشها برای نصب و تکثیر نسخههای جدید موفق عمل کرد.
دانشمندان هشدار میدهند که این کشف، متوقف کردن حملات سایبری را بسیار دشوارتر از قبل میکند؛ چرا که خاموش کردن یک رایانه آلوده دیگر کافی نیست و هوش مصنوعی میتواند پیش از توقف، نسخههای متعددی از خود را در سرتاسر شبکه جهانی منتشر کرده باشد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که غولهای فناوری پیش از این، «خودتکثیری» را به عنوان قرمزترین خط هشدار در توسعه هوش مصنوعی اعلام کرده بودند، چرا که کنترل سیستمهایی با قابلیت گسترش مستقل، عملاً غیرممکن خواهد بود.