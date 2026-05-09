به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامبیز ناظریان در نشست کمیته عالی تحقیقات برق پایتخت که با حضور نمایندگان دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی شهر تهران برگزار شد با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در راهبری خدمات قابل ارائه به شهروندان و مدیریت بهینه شبکه برق از فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم به منظور استفاده از جدیدترین فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در مراکز راهبری و پایش این شرکت خبر داد و گفت: به زودی با رونمایی از مرکز راهبری و مدیریت هوشمند مصرف برق مشترکین شهر تهران شاهد مدیریت توزیع بار در شبکه برق پایتخت با بهره‌گیری از کنتور‌های هوشمند خواهیم بود و در این راستا توسعه این مرکز با قابلیت‌های هوش مصنوعی در دستور کار است.

وی دستیابی به هدف نصب یک میلیون کنتور هوشمند در پایتخت را از مولفه‌های مهم در اثربخشی این فناوری دانست و افزود: هوشمندسازی شبکه توزیع برق شهر تهران به سرعت در حال انجام است و انتظار داریم با تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده شاهد تحولی مهم در توزیع انرژی برق در پایتخت و به دنبال آن کاهش بار شبکه برق کشور به‌ویژه در ایام گرم سال و ساعات اوج مصرف برق باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یادآور شد: ۸۳ درصد خدمات مورد درخواست هموطنان ساکن پایتخت از این شرکت در دوران جنگ رمضان از طریق سامانه‌های هوشمند و غیرحضوری ارائه شده و به منظور برقراری ارتباط دوسویه با شهروندان بیش از یک میلیون و۷۰۰ هزار پیامک اطلاع‌رسانی نیز به مشترکان ساکن در مناطق آسیب دیده در اثر حملات دشمن ارسال شده است.