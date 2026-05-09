

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان با اعلام این خبر گفت: کارشناسان این اداره در پی پایش مستمر فضای مجازی و رصد فعالیت‌های غیرقانونی در زمینه خرید و فروش گونه‌های جانوری، یک متخلف را که اقدام به آگهی فروش تعدادی کبک کرده بود، شناسایی کردند.

‌امیرحمزه درخشانی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی‌های لازم، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان موفق شدند در یک عملیات غافلگیرانه، ۴ قطعه کبک را از این فرد کشف و ضبط کنند.

‌وی با تأکید بر اینکه خرید و فروش و نگهداری جانوران وحشی بدون مجوز قانونی، جرم محسوب می‌شود، گفت: پرونده متخلف مذکور برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است..‌

درخشانی در پایان خاطرنشان کرد: این پرندگان پس از انجام معاینات پزشکی و اطمینان از سلامت کامل و قدرت پرواز، به آغوش طبیعت و زیستگاه‌های اصلی خود در شهرستان کرمان بازگردانده و رهاسازی خواهند شد.