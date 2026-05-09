واحد صنفی طلافروشی در یزد به دلیل تقلب در عرضه و فروش طلا به پرداخت ۵۹۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد گفت: پرونده واحد صنفی طلافروشی برای تقلب در عرضه و فروش هشت گرم و ۳۵۰ سوت طلای ۱۸ عیار به جای طلای ۲۰ عیار به ارزش ۵۹۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان یزد رسیدگی شد.

منصور انصاری افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به علاوه بر پس گرفتن کالای فروخته شده و استرداد بهای هشت گرم و ۳۵۰ سوت طلا به شاکی به نرخ روز، به پرداخت ۵۹۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد.