به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عملیات اجرایی شهرک تخصصی فناوری عناصر معدنی به مساحت ۲۰۰ هکتار در شهرستان نایین آغاز شد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان در آیین آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از طرح‌های شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های نایین و خوروبیابانک، گفت: با بهره برداری از این شهرک زمینه تامین مواد اولیه و محصولات فرآوری شده معدنی در کشور و منطقه غرب آسیا فراهم خواهد شد.

محمد جواد بگی ادامه داد: اجرایی شدن این شهرک به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش عناصر معدنی در کشور کمک خواهد کرد و محصولاتی همچون کاتالیست‌ها، کامپوزیت‌ها، مواد مورد نیاز شوینده‌ها، کودهای شیمیایی، عناصر مورد نیاز برای پنل‌های خورشیدی، عناصر فلزی واسطه و زنجیره ارزش محصولات جانبی و مکمل در این شهرک ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان گفت: شهرک فناوری عناصر معدنی نایین یک شهرک تخصصی است که رویکرد جذب سرمایه گذار خارجی را هم خواهد داشت.

محمدجواد بگی اضافه کرد: اجرای این شهرک سهم قابل توجهی در صادرات عناصر شیمی معدنی، عناصر فلزی واسطه، زنجیره ارزش و محصولات جنبی و مکمل آن‌ها خواهد داشت و اشتغال بسیار گسترده‌ای را هم برای جوانان و دانش آموختگان شهرستان نایین ایجاد خواهد کرد.

وی بیان کرد: عملیات اجرایی این شهرک امروز آغاز خواهد شد اما ایده ایجاد و مطالعات آن در سال ۱۳۹۹ شروع شد و با توجه به وجود گسترده عناصر قلیایی و فلزی واسطه ای در نایین و خوروبیابانک، امیدواریم که عملیات اجرایی این شهرک با پشتیبانی و همراهی نماینده مجلس و فرماندار این شهرستان با سرعت انجام و همزمان با دهه مبارک فجر سال جاری بهره برداری و واگذاری اراضی این شهرک به متقاضیان انجام شود.

نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین با اشاره به ظرفیت‌های موجود عناصر معدنی در این شهرستان‌ها، اظهار داشت: احداث این شهرک به عنوان نخستین شهرک عناصر معدنی در کشور به توان اقتصادی کشور در راستای جلوگیری از خروج ارز و ارزآوری کمک قابل توجهی خواهد کرد.

الهام آزاد افزود: تا کنون برای انتقال پساب فاضلاب شهری و تامین برق این شهرک ۱.۱ همت هزینه شده و به طور قطع یک هزار میلیارد تومان دیگر برای تکمیل سایر زیرساخت های آن مورد نیاز است تا شرایط واگذاری به سرمایه گذاران فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با احداث این شهرک بتوانیم از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری کنیم.

عملیات اجرایی و بهره برداری از طرح های شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های نایین و خوروبیابانک به ارزش ۱۱ هزار میلیارد ریال آغاز و در این مراسم تامین و خط انتقال پساب به میزان ۲۰ لیتر بر ثانیه بهره برداری شد و همچنین طراحی نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی و عملیات اجرایی محوطه سازی و بیش از ۱۵ طرح عمرانی دیگر آغاز شد.

شهرستان نایین در ۱۳۰ کیلومتری و شهرستان خور و بیابانک در ۴۰۰ کیلومتری شرق اصفهان است.