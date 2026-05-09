طاها نعمتی مقدم وزنهبردار اردبیلی در مسابقات جهانی مصر با کسب مدال نقره نایب قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ در اسماعیلیه مصر، طاها نعمتیمقدم وزنه بردار خوش آتیه اردبیلی با کسب سه مدال نقره در بخشهای (یک ضرب، دوضرب و مجموع) نایب قهرمان جهان شد.
این وزنه بردار اردبیلی در یکضرب وزنههای ۱۶۶ و ۱۷۲ کیلوگرم را مهار کرد و پس از اینکه در حرکت سوم (۱۷۷ کیلوگرم) را از دست داد، در رده دوم قرار گرفت.
نعمتیمقدم در دو ضرب نیز هر سه تلاش خود (۲۰۶، ۲۱۳ و ۲۲۰ کیلوگرم) را با موفقیت ثبت کرد و در این بخش هم دوم شد تا در مجموع روی سکوی نایبقهرمانی بایستد.
پولادمردان جوان کشورمان سرزمین فراعنه را فتح کردند و کاروان وزنهبرداری ایران در این مسابقات در مجموع با کسب ۶ طلا، ۷ نقره و یک برنز به مقام قهرمانی رسید.
به دنبال موفقیت طاها نعمتی مقدم وزنهبردار اردبیلی و قهرمانی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ در اسماعیلیه مصر مسئولان استان از جمله استاندار و فرماندار اردبیل با صدور پیامهای جداگانهای کسب این موفقیت غرورآفرین و مسرت بخش را تبریک گفتند.