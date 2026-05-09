رایزن فرهنگی ایران در لبنان با رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت دیدار و تاکید کردند: در گذرگاه تاریخی و سرنوشت‌ساز کنونی، کلید بنیادین پیروزی و عبور از بحران‌های تحمیلی، در گرو ایستادگی پولادین نیرو‌های مقاومت و توکل صادقانه و خالصانه به قدرت الهی نهفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای تقویت هماهنگی‌های راهبردی میان رایزنی فرهنگی و نهاد‌های دینی برجسته در لبنان، سید محمد رضا مرتضوی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت، با شیخ ماهر حمود، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت دیدار و تبادل نظر نمودند.

در این نشست که با هدف بررسی آخرین تحولات سیاسی و فرهنگی منطقه برگزار گردید، طرفین به تبیین ابعاد گوناگون نبرد کنونی و تحلیل دقیق تلاطم‌های سیاسی و چشم‌انداز مذاکرات جاری پرداختند.

در جریان این گفت‌و‌گو‌های سازنده، رایزن فرهنگی کشورمان ضمن تمجید از نقش برجسته علمای متعهد در هدایت افکار عمومی، بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر در برابر حمله‌های همه‌جانبه تأکید ورزید. در این دیدار طرفین با اشتراک نظر بر یک اصل راهبردی، تصریح نمودند که در گذرگاه تاریخی و سرنوشت‌ساز کنونی، کلید بنیادین پیروزی و عبور از بحران‌های تحمیلی، در گرو ایستادگی پولادین نیرو‌های مقاومت و توکل صادقانه و خالصانه به قدرت الهی نهفته است.

در بخش پایانی این ملاقات، رایزن فرهنگی کشورمان ضمن ابلاغ سلام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، بر اهمیت توسعه همکاری‌های مشترک میان مجمع تقریب و اتحادیه جهانی علمای مقاومت در جهت خنثی‌سازی فتنه‌های مذهبی و تقویت گفتمان وحدت تأکید کردند. این دیدار با تأکید بر استمرار رایزنی‌های دوجانبه و اتخاذ موضعگیری‌های مشترک در مجامع بین‌المللیِ اسلامی به منظور حمایت از آرمان‌های اصیل مقاومت به پایان رسید.