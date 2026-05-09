فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف انبار مواد پتروشیمی احتکار شده به ارزش ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در شهر صنعتی لیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در اجرای طرح‌های مقابله با محتکران کالا‌های اساسی و با توجه به کمبود مواد پتروشیمی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند یک انبار احتکار مواد پتروشیمی را در شهرک صنعتی لیا شناسایی کنند.

وی ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات لازم و حصول اطمینان از احتکار کالا در انبار مذکور با هماهنگی مرجع قضایی به همراه تیمی از بازرسان اداره تعزیرات و اداره صمت به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه در بازرسی از این انبار، بیش از هزار و ۴۰۰ تن پلی اتیلن و سولفات سدیم احتکار شده کشف و مالک آن به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه، ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.