آقای مهدی محمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره شرایط تولید در صنعت فولاد ایران پس از جنگ تحمیلی سوم افزود: طبق آمار رسمی تولید فولاد کشور در سال گذشته، ۳۲ میلیون و ۵۵ هزار تن بوده است و مصرف ظاهری فولاد کشور نیز (عبارت است از تولید فولاد به علاوه واردات و منهای صادرات) طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیش از ۲۳ میلیون تن گزارش شده که در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود اینکه آمار نهایی و قطعی هنوز اعلام نشده، اما مصرف ظاهری فولاد کشور به طور قطع بیش از ۲۳ یا ۲۴ میلیون تن است.

وی درباره میزان واردات فولاد ایران نیز گفت: طبق آخرین آمار‌های رسمی منتشر شده گمرک، واردات فولاد ایران در۱۰ ماهه نخست سال گذشته، ۷۳۹ هزار تن گزارش شده است.

رئیس انجمن فولاد آلیاژی ایران درباره میزان تولید فولاد آلیاژی کشور نیز گفت: فولاد آلیاژی در زنجیره فولاد بالاترین ارزش افزوده را دارد و تولید فولاد آلیاژی کشور بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برآورد می‌شود.

وی درباره ادعای استفاده شرکت‌های فولادی از گاز و برق یارانه‌ای نیز گفت: نرخ گاز و برق مصرفی صنعت فولاد در کشور از تمام کشور‌های تولید کننده نفت و گاز در منطقه بالاتر است.

محمدی افزود: طبق آمار، نرخ برق مصرفی صنعت فولاد در سال ۱۳۹۹، ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بود، در سال ۱۴۰۴ به ۱۹۲۰ تومان برای برق دولتی و۸۰۰۰ تومان برای برق آزاد رسید. یعنی در این بازه زمانی، نرخ برق دولتی ۲۳۰۰ درصد و نرخ برق آزاد ۹۹۰۰ درصد افزایش یافت.

وی گفت: همچنین طبق آمار، نرخ گاز مصرفی صنعت فولاد که در سال ۱۳۹۹، ۲۶۰ تومان به ازای هر مترمکعب بود، در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۷۸۵ درصدی به ۷۵۰۰ تومان برای گاز دولتی و همچنین با افزایش افزایش ۸۷۴۶ درصدی به ۲۳۰۰۰ تومان برای گاز آزاد رسید.

رئیس انجمن فولاد آلیاژی ایران افزود: البته از بهمن ماه ۱۴۰۴ نیز نرخ گاز فولادی‌ها دوباره به شدت افزایش یافت و برخی شرکت‌های فولادی بورسی در آخرین گزارش خود در کدال بورس، نرخ گاز دولتی را برای فروردین ۱۴۰۵ بین ۱۳۶۰۰ تا ۱۷۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب و نرخ برق دولتی را ۲۳۰۰ تا حدود ۳۹۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت اعلام کرده‌اند.

وی گفت: بنابراین میزان افزایش نرخ گاز و برق صنعت فولاد به هیچ وجه منطقی نیست و طبق محاسبات کارشناسی، هزینه انرژی از قیمت تمام شده شرکت‌های فولادی در سال گذشته به ۲۰ تا ۳۲ درصد رسید.

محمدی ادامه داد: ضمن اینکه در دی ماه سال گذشته طی نامه‌ای به وزرا با عدد و رقم اثبات کردیم که نرخ گاز و برق مصرفی صنعت فولاد کشور از تمام کشور‌های منطقه بالاتر است.

رئیس انجمن فولاد آلیاژی ایران گفت: باید دید طبق کدام مبنای کارشناسی، صنعت فولاد به رانت انرژی ارزان و یارانه‌ای متهم می‌شود؟! یکی از بهینه‌ترین موارد مصرف گاز و برق در کشور این بوده که با استفاده از انرژی گاز و برق، ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، اشتغالزایی پایدار و رشد اقتصاد کشور، صنعت فولاد ایران به عنوان یک صنعت مادر به دهمین صنعت بزرگ فولاد جهان تبدیل شده است.

وی افزود: صنعت فولاد ایران که ده‌ها صنعت دیگر نظیر ساختمان‌سازی، خودروسازی، لوازم خانگی، کشتی‌سازی، صنایع نیروگاهی، نفت و پتروشیمی و ... از تولیدات آن تغدیه می‌کنند، تنها با مصرف ۸ درصد برق کشور و ۵ درصد گاز کشور شکل گرفته است و شکل‌گیری این صنعت بهترین کاری بوده که کشور می‌توانسته با منابع برق و گاز خود انجام دهد.