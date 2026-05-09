رئیس جهاد کشاورزی شوشتر گفت: کشاورزان گندم خود را برای فروش به مراکز دولتی تحویل دهند و از فروش گندم به دلالان جدا خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر حسین پور اظهار داشت: مزارع گندم شهرستان اکثریت قریب به اتفاق بالای ۵ تن عملکرد داشته لذا باتوجه و عنایت خداوندمنان و زحمات و مدیریتی که بوده و کشاورز در کنار مروجان کشاورزی این نتیجه حاصل شده است.

‌وی گفت: از کشاورزان عزیز انتظار داریم باتوجه به اینکه وظیفه امنیت غذایی و تامین غذای مردم بویژه نان برعهده مجموعه بخش کشاورزی، کشاورز و مروج کشاورزی است حتما گندم مازاد بر نیاز و مصرف خودشان را تحویل مراکز خرید دولتی بدهند و از فروش گندم به دلالان جدا خودداری کنند.

‌حسین پور افزود: متعهد بوده و هستیم که در حد امکانات دولت نهاد‌ه ها شامل کود، سوخت و آب برای کشت تابستانه کشاورزان را تامین کنیم، اما شرطش اینست که حتما کشاورزان طرف قرار داد ما گندم تولیدی خود را به مراکز خرید دولتی تحویل دهند.

‌وی تاکید کرد: چنانچه کشاورزی با جهادکشاورزی قرار داد بسته باشد و از نهاد‌ها و امکانات دولتی استفاده کرده باشد، اما گندم خود را به مراکز خرید دولتی برای فروش ندهد و به دلالان بفروشد ما از کشت بعدی از ادامه خدمات دولتی به این کشاورز معذوریم.

‌او افزود: به دامداران و پرورش دهندگان ماهی توصیه می‌شود از خرید گندم و قوت مردم خود داری کنند و در صورت مشاهده خرید گندم توسط دلالان یا صاحبان پرورش ماهی یا دامداری و پروار بندی‌ها که نان مصرفی مردم قلمداد می‌شود از طریق مراجع قضایی این مسأله را پیگیری خواهیم کرد.

حسین پور عنوان کرد: با توجه به سطحی که با کشاورزان قرار داد بستیم پیش بینی می‌شودعملکرد تولیدگندم در سطح شهرستان بالای ۳۳۰ هزار تن خواهد بود با این تفاسیر کشاورزان حداقل در شهرستان شوشتر باید ۲۶۰ هزار تن گندم به مراکز خرید دولتی برای فروش تحویل دهند.